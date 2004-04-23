قيمت قطعات خودرو امسال افزايش مي يابد

عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: افزايش پيش بيني نشده قيمت فولاد و انواع ورق كه 60 تا 70 درصد قيمت تمام شده يك خودرو را شامل مي شود، قيمت قطعات امسال به طور قطع افزايش مي يابد.

ساسان قرباني، افزايش30 درصدي حاملهاي سوخت( بنزين و برق) و افزايش حدود 25 درصدي حقوق و دستمزد كارگران را نيز ازعوامل افزايش قيمت قطعات خودرو در سالجاري برشمرد و گفت: انتظار از قطعه سازان براي كاهش قيمت قطعات ، انتظار غير متعارف است.

وي افزود: در سال گذشته قطعه سازان قيمت محصولات خود را به مقدار زيادي كاهش دادند و با توجه به تورم موجود امسال برنامه اي براي كاهش قيمت ندارند.

وي افزود: چنانچه قيمت قطعات بدون هيچ گونه تغييري ثابت بماند بطور قطع به ورشستگي قطعه سازان منجرخواهد شد و آنها را از چرخه توليد خارج مي كند.

وي تصريح كرد: دولت بايد از طريق كاهش بهره هاي بانكي، متعادل كردن ماليات ها و دريافت عوارض منطقي بر صنعت بستر

مناسبي را براي ادامه توليد قطعه سازان فراهم كند.

وي با انتقاد از قانون تجميع عوارض ، اين قانون را عامل اصلي ايجاد مشكل در بخش صنعت ذكر كرد و افزود: دولت بايد با تصميم گيري درست در اين زمينه موجب ادامه فعاليت واحدهاي توليد كننده و افزايش ارزش افزوده در اين بخش شود.

عضوانجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: در حال حاضر با مشاركت قطعه سازان ايراني و خارجي بسترمناسبي براي ورود اين بخش از صنعت به بازارهاي جهاني فراهم شده است.