ورود 25 واگن دو طبقه به خط 5 مترو تا پایان سال

ببه گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس ربیعی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و قرار دارد ها باید تا پایان سال 25 واگن 2 طبقه به خط 5 و یک قطار شهری به خط 1 و 2 مترو تهران افزوده شود.

وی افزود: همچنین از ابتدای سال آینده هر ماه 2 قطار شهری وارد ناوگان خواهند شد تا کمبودهای موجود برطرف شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه بیان کرد: در مجموع 65 قطار برای خط 1 و 2 مترو تهران و 20 قطار برای خط 5 خریداری شده که از مجموع 160 واگن خریداری شده برای خط 5 تا پایان سال 25 واگن آن وارد ناوگان و سایر واگن ها سال آینده به مرور به سیستم تزریق خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تحویل قطارهای جدید از انتهای سال جاری آغاز شود مشکلی در خدمات رسانی خطوط ایجاد نمی شود.

وی در مورد ایستگاه های جدیدی که امسال مورد بهره برداری قرار می گیرند ، گفت: ایستگاه های جدید مترو تا پایان سال به بهره برداری می رسد و عملا از ابتدای سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد بنابراین از آنجا بهره برداری ایستگاه ها با افزایش قطارها همزمان است مشکلی در خدمات رسانی به ایستگاه های جدید نخواهیم داشت.

ربیعی در پایان گفت : قطارهای خط 1 و 2 به ایستگاه های خط 4 نیز به طور موقت خدمات رسانی می کنند تا قطارهای این خط وارد ناوگان شوند.

شایان ذکر است به گفته مهندس هاشمی مدیر عامل شرکت مترو تهران قرارداد خرید 20 قطار یا به عبارتی 160 واگن خط 4 مترو تهران نیز منعقد شده تا با بهره برداری از ایستگاه های جدید این خط برای خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل نشود.