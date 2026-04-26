ازسرگیری خدمات مترو به فرودگاه مهرآباد همزمان با آغاز پروازهای داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: خدمات رسانی در این خط از مبدأ ایستگاه بیمه از ساعت ۵:۳۷ تا ۲۱:۵۲ و از مبدأ ایستگاه فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵:۴۵ تا ۲۲:۰۰ انجام می‌شود و سرفاصله حرکت قطارها هر ۱۵ دقیقه یک قطار در نظر گرفته شده است.

با تحقق این اقدامات، تمامی خطوط و ایستگاه‌های مترو مطابق روال عادی در مدار بهره‌برداری قرار گرفته و خدمات‌رسانی کامل به شهروندان برقرار خواهد شد.

گفتنی است؛ از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن برنامه‌ریزی مناسب زمان سفر، از حمل‌ونقل ریلی شهری به‌عنوان گزینه‌ای ایمن، سریع و پاک برای ترددهای درون‌شهری و دسترسی به فرودگاه استفاده نمایند.