درخشش تصویرگر ایرانی کتاب کودک در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که با شعار "آینده را پاس بداریم" - save the future - از پنجشنبه (7 آگوست) در توکیو آغاز به کار کرده، هنرمندانی از 91 کشور جهان حضور دارند.

از هر کدام از کشورها یک نفر به نمایندگی در نمایشگاه حضور دارد و هر کدام از آنها می توانند یک تصویر را به همراه یک متن که به نوعی بتواند پاسخگوی سوال "چگونه می‌ توان آینده را پاس داشت؟" در نمایشگاه و سایت آن در معرض دید عموم بگذارد.

از ایران فرشید شفیعی - تصویرگر کتاب کودک - حضور یافته است که برگزارکنندگان نمایشگاه تصویری را که او خلق کرده، در سایت نمایشگاه در مرکز دایره‌ای قرار دادند که دایره‌های دیگری با 6،12،18،24 و 30 تصویر به ‌ترتیب آن را در بر گرفته اند. هر تصویر از یک کشور است و در کنار آن متن نوشته ‌شده‌ شرکت‌ کننده‌ به ‌دو زبان انگلیسی و ژاپنی دیده می‌شود.

بنا به‌ گفته‌ مسئولان نمایشگاه، آثار گردآوری ‌شده در آن با استقبال زیادی روبرو شده و به طور مثال تنها در روز افتتاح بیش از 30 هزار نفر در نمایشگاه حضور یافتند.

این نمایشگاه به مدت یک ماه در پایتخت ژاپن دایر است و از آن پس به مدت یک سال در سایر شهرهای این کشور نیز برپا خواهد بود.

تصویری که فرشید شفیعی در این نمایشگاه عرضه کرد، از طرف بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه و سایت آن مورد تحسین قرار گرفت.

پیام فرشید شفیعی که در کنار تصویر اهدایی او قرار دارد به‌ این شرح است: "من بر آنم تا کره‌ زمینم را پاس بدارم، قاره‌ام را پاس بدارم، سرزمین مادری‌ام را پاس بدارم، شهرم را پاس بدارم، خانه‌ام را پاس بدارم، خانواده‌ام را پاس بدارم، آشنایانم را پاس بدارم، همسایگان‌ام را پاس بدارم، هم ‌میهنانم را پاس بدارم، سرسبزی های دور و برم را پاس بدارم، جانوران کوچک و بزرگم را پاس بدارم، هوای پاکم را پاس ‌بدارم، آب روانم را پاس بدارم، آسمان آبی‌ام را پاس بدارم و در یک کلام، تمام آنچه برای من هستند را پاس بدارم. من، تو هستم؛ من، او هستم؛ من، ما هستم؛ من، شما هستم؛ من، آنها هستم؛ من، سفیدم؛ من، سیاهم؛ من، سرخم؛ من، زردم؛ من، تمام جاندارانی هستم که بر کره‌ زمینمان زندگی می‌کنند."