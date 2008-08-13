به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد پروژه انگلیسی‌زبان "ضد مسیح" از این ماه در کلن آلمان کلید می‌خورد و شارلوت گنسبورگ فرانسوی دیگر بازیگری است که حضور او در فیلم قطعی شده است.



داستان فیلم جدید کارگردان دانمارکی درباره زوجی است که برای رهایی از غم از دست دادن فرزند خود به کلبه‌ای در بیشه‌زار پناه می‌برند. فیلمنامه را فن تریر به همراه آندرس توماس ینسن فیلمنامه‌نویس هموطن 36 ساله خود نوشته است. "ضدمسیح" اولین فیلم کارگردان دانمارکی پس از "رئیس همه" است که سال 2006 ساخته شد.



فن تریر فیلم جدید خود را با بودجه 11 میلیون دلاری می‌سازد که 5/1 میلیون دلار آن را موسسه فیلم دانمارک و 3/1 میلیون دلار دیگر را یک استودیو آلمانی تامین کرده است. چند موسسه سوئدی، ایتالیایی و فرانسوی نیز از جمله حامیان مالی پروژه سینمایی "ضدمسیح" هستند.

دافو 53 ساله در 1987 برای فیلم "جوخه" و سال 2001 برای فیلم "سایه خون‌آشام" نامزد اسکار شد. "آخرین وسوسه مسیح"، "میسی سیپی می‌سوزد"، "متولد چهارم ژوئیه"، "شن‌های سفید"، "خطر واضح و حاضر"، "بیمار انگلیسی" و مجموعه فیلم‌های "اسپایدرمن" از دیگر فیلم‌های اوست. دافو اخیرا در فیلم "غبار زمان" تئو آنجلوپولوس نقش‌آفرینی کرد.