آمریکا و اروپا به روسیه نیازمندند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" با اشاره به درگیریهای اخیر روسیه و گرجستان که به تیرگی روابط واشنگتن به عنوان حامی تفلیس و مسکو حامی منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی انجامید در تحلیلی نوشت: این یک موضوع آشکار است که واشنگتن برای مبارزه با بحران اقتصادی حاصل از افزایش قیمت نفت و برای مقابله با کسری بودجه کشورش و بدهکاریهای دولتی در حال رشد به همکاری مسکو نیازمند است.

این روزنامه آلمانی همچنین خاطر نشان کرد: این در حالی است که مسکو به نوبه خود به عنوان یکی از صادر کنندگان اصلی انرژی به اروپا از افزایش قیمت نفت و گاز سود می برد و یک قدرت اقتصادی در حال رشد در منطقه است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: تلاشهای دیپلماتیک و سخت واشنگتن و شرکای اروپایی وی برای خاتمه دادن به مناقشات هسته ای ایران بدون همکاری و حمایت مسکو بی نتیجه است.

نویسنده در ادامه دست یافتن به موفقیت اندک در برنامه هسته ای کره شمالی را به همکاری و حسن نظر روسیه در گفتگوهای شش جانبه مربوط دانسته و چنین موفقیتی را بدون کمک مسکو دست نیافتنی ارزیابی کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: بالاخره مسکو برای واشنگتن در حل بسیاری از مسائل بین المللی از جمله مبارزه برای گسترش سلاحهای هسته ای درجمهوری های شوروی سابق و مبارزه علیه افراطیون در قفقاز و آسیای مرکزی یک شریک استراتژیک غیر قابل چشم پوشی است.

