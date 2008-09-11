سه میلیون ریال به خانواده های متوفیان زلزله هرمزگان پرداخت می شود

یاسر حزباوی در گفتگو با خبرنگارمهر در بندر عباس اظهار داشت: کار توزیع اقلام امدادی شامل چادر و بسته مواد غذایی شامل جیره یک هفتگی در میان 700 خانوار توزیع شده و در صورت نیاز این اقدام ادامه می یابد.

وی گفت: در مجموع حدود یک هزار خانوار متاثر از زمین لرزه روز گذشته دچار خسارات و یا آسیب های جانی و مالی شده اند که کار ساماندهی آنها به زودی آغاز می شود.

حزباوی ادامه داد: تاکنون یک هزار و 500 تخته موکت ، یک هزار و 500 پتو ، بیش از 700 چادر و مقادیری آب آشامیدنی دراختیار مردم قرار گرفته و فرمانداری شهرستان قشم به عنوان ستاد حوادث غیر مترقبه این شهر پاسخگوی نیاز مردم آسیب دیده خواهد بود.

وی افزود: با مصوبه سومین نشست ستاد حوادث غیر مترقبه به ریاست استاندار هرمزگان در شهرستان قشم، یگانهای تخصصی امدادی دانشگاه علوم پزشکی در منطقه تا اطلاع ثانوی حضور خواهند داشت و مشکلات متعدد مردم در بخش بهداشت و درمان را به صورت رایگان مرتفع خواهند کرد.

حزباوی به حضور گسترده نیروی انتظامی و یگانهایی از بسیج در محل حادثه اشاره کرد و گفت: از همان دقایق اول وقوع زمین لرزه موضوع تامین امنیت منازل مسکونی آسیب دیده و شهروندان به عنوان دستور کار جدی در راس برنامه های ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان قرار گرفت و تاکنون مشکل امنیتی خاصی در منطقه مشاهده نشد.

وی افزود: اوضاع در مناطق زلزله زده آرام شده و مشکل خاصی در خصوص مسائل مردم وجود ندارد ولی همچنان فرمانداری قشم به عنوان مرجع پاسخگوی مردم به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت خواهد بود و مردم منطقه نیز می توانند در صورت وجود هر گونه مشکل مراتب را با یگان های مستقر در فرمانداری شهرستان قشم در میان بگذارند.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان افزود: شمار کشته شدگان هفت نفر و زخمی ها 47 تن است که تاکنون 30 تن از زخمیها نیز با انجام اقدامات بالینی از بیمارستان مشخص شده اند.

وی یادآور شد: حال دو یا سه مجروح منتقل شده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندر عباس وخیم گزارش شده که تلاشها به منظور نجات جان آنان نیز ادامه دارد.