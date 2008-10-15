نحوه پرداخت بهای خدمات پسماند به شهرداری بوشهر تشریح شد

علیرضا آماره در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بهای خدمات مدیریت پسماند بر اساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب اسفند ماه سال 83 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب مرداد ماه سال 84 هیئت دولت است.

وی افزود: دستورالعمل تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری بر اساس ابلاغیه وزیر کشور در مهر ماه سال 85 و مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در بهمن ماه سال 86 خواهد بود.

مدیر درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری با اشاره به مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند، ابراز داشت: بر اساس این ماده، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای شهر بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و صرف هزینه های پسماند کند.

وی با بیان اینکه به طور کلی دو نوع پسماند مسکونی و غیر مسکونی و صنعتی تولید می شود، اظهار داشت: در سال جاری و در دو دوره شش ماهه با ارسال قبض به درب منازل شهروندان، نسبت به اخذ بهای خدمات پسماند اقدام خواهیم کرد.

آماره تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در بوشهر اجرا خواهد شد و شهر بوشهر از جمله شهرهای پیشرو در کشور در این زمینه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تا کنون شهرداری بر اساس منابع داخلی و هزینه های جاری بهای خدمات پسماند را پرداخت می کرد، افزود: با اخذ قسمتی از هزینه های پسماند از شهروندان، خدمات رسانی به شهروندان به نحو مطلوب انجام خواهد شد.

مدیر درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری گفت: در اجرای این طرح بعد خانوار در شهر بوشهر 5/4 نفر محاسبه می شود که سرانه تولید پسماند برای هر ملک مسکونی با احتساب جمعیت بدون پایگاه های نظامی و انتظامی حدود 75/0 می باشد.

آماره هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفع هر کیلوگرم پسماند را 250 ریال عنوان کرد و بیان داشت : سرانه پرداخت سالیانه یک واحد مسکونی بین 270 هزار ریال تا 360 هزار ریال متغیر بوده که بستگی به نوع ملک خواهد داشت.

وی تاکید کرد : شهروندان با پرداخت بهای خدمات پسماند، شهرداری را درخدمات رسانی مطلوب یاری دهند

مدیر درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری خاضر نشان کرد : جهت تشویق شهروندان نسبت به پرداخت هزینه های پسماند در هر دوره، جوایز ارزنده ای در نظر گرفته شده که با قید قرعه به شهروندان اهداء خواهد شد.