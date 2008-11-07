آرای اندیشمدان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت) و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی بیست و چهارمین کار مشترک خود را با انتشار کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ( جلد پنجم) فیض کاشانی به جامعه علمی عرضه کرده‌اند.

این کتاب منبع درسی رشته علوم تربیتی در موارد تعلیم و تربیت اسلامی، سیر آرای اندیشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و تاریخ آموزش و پروش ایران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قابل استفاده دانشجویان، اساتید و محققان مباحث تربیتی است.

این کتاب قصد دارد به ارائه آگاهی از شخصیت ، خطوط کلی اندیشه و نیز شناخت زندگی و آثار فیض کاشانی پرداخته، بنیانها و زیرساختهای اندیشه تربیتی فیض کاشانی را بازشناسی کند، مخاطب را با برخی از ساختهای تربیت آشنا کرده و روشهای تربیت اخلاقی را تبیین کند.

این کتاب دارای 23 فصل است که این فصول در 6 بخش جای گرفته‌اند.

بخش اول زندگی و آثار فیض کاشانی را بررسی کرده، بخش دوم به مبانی تربیت از منظر وی پرداخته، بخش سوم و چهارم تربیت اخلاقی و تربیت جنسی را مد نظر داشته، بخش پنجم و ششم تربیت عرفانی و اجتماعی را از منظر فیض کاشانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

زندگینامه، مبانی معرفت‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی، مبانی هستی‌شناسی، تربیت اخلاقی از منظر فیض کاشانی مبانی نظری تربیت اخلاقی، راهکار و شیوه شکوفاسازی و تثبیت فضایل، اصلاح و درمان، مبانی نظری و مفهوم‌شناسی تربیت جنسی، آموزشهای جنسی، تأمین و تعدیل غریزه جنسی، آسیبها و انحرافهای جنسی، روابط دختران و پسران، مفهوم‌شناسی، مبانی و منابع تربیت عرفانی، اهداف تربیت عرفانی، عوامل و موانع تربیت عرفانی، منازل تربیت عرفانی، شیوه‌ها و راهکارهای تربیت عرفانی، بایسته‌ها و دستورالعملها در تربیت عرفانی، مبانی نظری تربیت اجتماعی، روشهای صحیح تربیت اجتماعی، روشهای آسیب‌زا در تربیت اجتماعی عنوانهایی هستند که نویسنده برای 23 فصل این کتاب انتخاب کرده است.