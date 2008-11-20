اصفهان میزبان نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان این نمایشگاه چهارم آذر ماه با حضور نمایندگانی از کشورهای سوئد، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، ترکیه، اسپانیا، مالزی، تایوان و چین در محل دائمی نماشگاههای بین المللی استان اصفهان گشایش خواهد یافت.

همچنین در این نماشگاه پنج روزه استانهای مختلف کشور از جمله تهران، سمنان، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، بوشهر، گیلان، مازندارن، منطقه آزاد کیش، یزد و گلستان نیز حضور دارند.

به گزارش مهر در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، انواع لوله‌ و اتصالات، عایق‌های حرارتی و برودتی، انواع رادیاتور، دیگ بخار، پکیج، آبگرمکن، تجهیزات انرژی خورشیدی و تهویه مطبوع، کولرهای گازی و مشعل به نمایش گذاشته خواهد شد.