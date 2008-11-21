نشست «ادیان و خشونت علیه زنان» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نشست «ادیان و خشونت علیه زنان» به مناسبت فرارسیدن روز جهانی حذف خشونت علیه زنان با سخنرانی چهار نفر از بانوان به نمایندگی از دین اسلام، مسیحیت، یهودی و زرتشتی و با حضور سید محمد علی ابطحی، رئیس موسسه گفتگوی ادیان، جمعی از اقلیت های دینی و همچنین علاقه مندان برگزار شد.

صفیه شهریاری افشار، عضو هیات علمی وزارت بهداشت و رئیس انجمن تنظیم خانواده با عنوان سخنران مسلمان این نشست، توران شهریاری (بهرامی)، عضو کانون وکلای ایران و عضو انجمن زرتشتیان،به نمایندگی از اقلیت زرتشتی، ژانت خمیس حصار، کارشناس حقوق به نمایندگی از مسیحیان آشوری و مرجان یشایایی، عضو سازمان بانوان یهودی ایران به نمایندگی از اقلیت یهودی در این نشست به ارائه سخنانی ‌پرداختند.

صفیه شهریاری، سخنران مسلمان این نشست با بررسی انواع خشونتی که بر زنان روا داشته می شود، این خشونت را در سنین گوناگون متفاوت ارزیابی کرد و گفت: خشونت علاوه بر اینکه انواع گوناگون دارد در سنین مختلف از نوزادی تا کهنسالی بر زنان روا داشته می شود.

وی تحمیل برخی رفتار و اعمال جنسی، اجبار فیزیکی و حتی احساسی، ازدواج قبل از سن بلوغ و ازدواج اجباری را از انواع خشونت عنوان کرد و گفت: خشونت حتی در دوران جنینی با انتخاب جنسیتی نوزاد و سقط فرزند دختر در کشوری مثل چین بر جنس مونث اعمال می شود.

رئیس انجمن تنظیم خانواده با بیان اینکه خشونت محدوده جغرافیایی ندارد، به بیان مثالهایی در خصوص آزار زنان در کشورهای مختلف از جمله زیمباوه، آمریکا، نروژ و سوئد پرداخت و گفت: علیرغم تبلیغات منفی علیه کشورهای جهان سوم این امر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته کاملا مشهود است.

شهریاری اظهار داشت: من چند وقت پیش در نپال با موضوعی مواجه شدم که این موضوع در دسته بندی خشونت علیه زنان جا می گیرد. در این کشور دختری نابالغ از خانواده اش جدا شده و در محیطی بسته نگهداری می شود تا به عنوان خدای زنده او را پرستش کنند.این کودک از هیچ یک از حقوق یک کودک برخوردار نیست و بعد از اینکه به سن بلوغ رسید کودکی دیگر جای او را می گیرد ولی او تا آخر عمر حق ازدواج ندارد.

وی افزود: بنابراین اشکال خشونت نسبت به فرهنگها و قوانین مختلف کشورها متفاوت است. عضو هیات علمی وزارت بهداشت، راهکار برون رفت از این وضعیت را در برقراری گفت و گو در سطوح مختلف دانست و تاکید کرد: گفت و گو با روحانیون، سیاستگذاران، خانواده ها و اقشار مختلف در رفع خشونت نقش اساسی دارد.

وی همچنین با بررسی نقش حکومت ها در نهادینه کردن رفع خشونت علیه زنان گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که روز زن و روز مادر در آن گرامی داشته می شود و در دین اسلام بارها بر برابری زن و مرد تاکید شده و آمده است که زن و مرد را از یک جنس خلق کردیم تا در کنار هم آرامش گیرند.

توران شهریاری (بهرامی)، عضو کانون وکلای ایران، شاعر و عضو انجمن زرتشتیان نیز در نشست «ادیان و خشونت علیه زنان» بر برابری زن و مرد در دین زرتشت تاکید کرد.

وی که در شعری نام زنان پرآوازه ایران باستان را آورده بود، گفت: امیدوارم روزی زن و مرد به برابری برسند کمااینکه این مساله ارث کهن تاریخ ماست.

بهرامی با تاکید بر برابری کامل زن و مرد در دین زرتشت روح اهورامزدا را مرکب از سه روح زنانه و سه روح مردانه عنوان کرد و گفت: در دین زرتشت در مرحله خدایی زن و مرد برابر هستند و این برابری در دیگر وجوه دین زرتشت هم مشهود است.

عضو انجمن زرتشتیان افزود: در کتیبه های موجود از دوران ساخت تخت جمشید حقوق برابر زنان و مردان ایرانی موجود است و زنانی در این دوران بوده اند که به واسطه تخصص خود چهار برابر مردان حقوق می گرفتند و از مرخصی زایمان و دیگر مزایا برخوردار بودند.

وی واژه دین را برگرفته از واژه دیّنه خواند و گفت: این واژه کاملا فارسی و به معنای وجدان است و چه تعریفی بهتر از این می شود از دین کرد که دین وجدان ما است.

مرجان یشایایی، عضو سازمان بانوان یهودی ایران نیز در این نشست ستون اصلی هر دین را پایه گذاری شده بر برابری انسانها عنوان کرد و افزود: دین یهود، نخستین دین از ادیان ابراهیمی و سرچشمه اولیه کرامت و برابری ذاتی زن و مرد است.

یشایایی با بیان اینکه در متن 10 فرمان بر تساوی شان والدین تاکید شده است، افزود: در دین یهود، مذهب از مادر به فرزند به ارث می رسد و خداوند در این دین گفته است که ما تورات را به دست زنان سپردیم.

عضو سازمان بانوان یهودی ایران اظهار داشت: اما متاسفانه برخی مصادیق خشونت علیه زنان در دین یهود وجود دارد که امیدواریم این پیرایه ها از دین زدوده شود.

وی مهمترین مصداق حقوقی و نه عقیدتی این بحث را، نداشتن حق طلاق زنان عنوان کرد و گفت: اگرچه مدافعان این بحث معتقدند حضور حتمی مرد برای جاری شدن صیغه طلاق و چشم در چشم شدن او با زن را نوعی پشتیبانی از حقوق زن می خوانند اما در عمل بسیاری از مواقع وقتی همسر حاضر نمی شود، تکلیف زن تا سالیان متمادی از ترک شوهر نامشخص می ماند.

عضو سازمان بانوان یهودی ایران تاکید کرد: نقد پیرایه هایی که در طول زمان بسته شده از شان دین کم نمی کند و مهمترین وظیفه یک انسان دینی است.

وی همچنین با بررسی وضعیت کشورهایی که نقش زنان را در بسیاری موارد مشابه پررنگ تر از مردان می بینند گفت: قائل شدن سهمیه برای زنان در جهت رفع تبعیض هایی است که سالها بر آنان رفته و امروزه از این مساله با عنوان تبعیض مثبت یاد می شودکه البته این قضیه یک راهکار موقت تا رفع تبعیضات سده های اخیر است.

ژانت خمیس حصار کارشناس حقوق و نماینده مسیحیان آشوری نیز در نشست «ادیان و خشونت علیه زنان» بر برابری زن و مرد در دین مسیحی تاکید کرد و گفت: خشونت علیه زنان، ریشه در خود فراموشی مردان دارد. مردانی که به واسطه خود فراموشی دچار خدا فراموشی شده اند و از یاد برده اند که خداوند از روح خود در کالبد آنان دمیده است.

این کارشناس حقوق افزود: خشونت علیه زنان فراگیر و جهانی است و مختص یک کشور، جامعه، دین و آئین نیست.

خمیس حصار اظهار داشت: ادامه خشونت علیه زنان باعث شده زنان اعتماد خود را نسبت به خانواده، نظام اجتماعی، قضائی، قوانین جاری و حاکم بر جوامع خود از دست بدهند.

وی با بررسی انواع خشونت، گفت: لازم است با دادن مجال رشد و گسترش توانمندی های انسانی به زنان و بالا بردن سطح آگاهی زنان و مردان همانگونه که جوامع برده داری را طی قرنها ریشه کن کردند، تمامی اشکال خشونت علیه زنان را بخشکانیم.

دکتر شهریاری، عضو مسلمان این نشست نیز در پایان با اشاره به راه اندازی خط 123 به عنوان اورژانس خشونت از سوی سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، بر لزوم اطلاع رسانی در این خصوص تاکید کرد.

نشست «ادیان و خشونت علیه زنان» به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان توسط گروه جوانان موسسه گفت و گوی ادیان برگزار شد.