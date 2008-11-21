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۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

حاشیه استقلال - فولاد/

اعتراض شدید قلعه نویی به قضاوت داور

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در شرایطی امروز برگزار شد که امیر قلعه نویی به قضاوت داور این دیدار اعتراض داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در چارچوب هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر و به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* زمانی که بازیکنان فولاد برای گرم کردن خود وارد زمین شدند به دلیل پوشیدن پیراهن های قرمز با واکنش تماشاگران استقلال مواجه شدند.

* سرمای هوا باعث شده بود تماشاگران استقلال بیشتر در جایگاه روبروی آفتاب مستقر شوند.

* امیرقلعه نویی به محض ورود به زمین به شدت از سوی هواداران استقلال تشویق شد.

* بازیکنان دو تیم با در دست داتشن پلارکاری هفته بسیج را گرامی داشتند.

* امیرقلعه نویی قبل از شروع بازی به استقبال مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.

* اسکوربرد ورزشگاه آزادی همچنان خاموش است و بازی استقلال و فولاد هم به طور همزمان پخش نشد.

* پیروز قربانی که به دلیل محرومیت نتوانست استقلال را همراهی کند از روی سکوها این دیدار را تماشا کرد.

* در بین دو نیمه و زمانی که داور سوت پایان نیمه اول را به صدا در آورد امیر قلعه نویی وارد زمین شد و به عملکرد کادر داوری این بازی اعتراض کرد.

کد مطلب 787121

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