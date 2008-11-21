اعتراض شدید قلعه نویی به قضاوت داور

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در چارچوب هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر و به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* زمانی که بازیکنان فولاد برای گرم کردن خود وارد زمین شدند به دلیل پوشیدن پیراهن های قرمز با واکنش تماشاگران استقلال مواجه شدند.

* سرمای هوا باعث شده بود تماشاگران استقلال بیشتر در جایگاه روبروی آفتاب مستقر شوند.

* امیرقلعه نویی به محض ورود به زمین به شدت از سوی هواداران استقلال تشویق شد.

* بازیکنان دو تیم با در دست داتشن پلارکاری هفته بسیج را گرامی داشتند.

* امیرقلعه نویی قبل از شروع بازی به استقبال مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان رفت.

* اسکوربرد ورزشگاه آزادی همچنان خاموش است و بازی استقلال و فولاد هم به طور همزمان پخش نشد.

* پیروز قربانی که به دلیل محرومیت نتوانست استقلال را همراهی کند از روی سکوها این دیدار را تماشا کرد.

* در بین دو نیمه و زمانی که داور سوت پایان نیمه اول را به صدا در آورد امیر قلعه نویی وارد زمین شد و به عملکرد کادر داوری این بازی اعتراض کرد.