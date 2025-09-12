به گزارش خبرنگار مهر، در هوای گرم اهواز و زیر نورافکنهای ورزشگاه شهدای فولاد، دیدار دو تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حال برگزاری است؛ دیداری که از همان دقایق ابتدایی با حاشیههایی پررنگتر از متن همراه شده است.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال تهران که به دلیل محرومیت از همراهی تیمش کنار زمین بازمانده، این بار از روی سکوها نظارهگر عملکرد شاگردانش است. حرکات پرانرژی او در جایگاه ویژه، گاه با واکنش هواداران همراه میشود؛ گویی حتی از فاصله دور نیز در حال هدایت تیمش است.
منیر الحدادی، خرید پر سر و صدای استقلال تهران پیش از ورود به زمین با تشویقهای ممتد هواداران مواجه شد. او نیز با لبخند و دستتکانی، پاسخ احساسات تماشاگران را داد تا نخستین ارتباط عاطفیاش با هواداران ایرانی شکل بگیرد.
علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه استقلال، با حضور در ورزشگاه و استقبال گرم هواداران، نشان داد که در روزهای حساس، کنار تیمش ایستاده است. نیمکت استقلال نیز با چهرههایی چون موسی جنپو، سعید سحرخیزان، یاسر آسانی و رامین رضائیان، رنگ و بوی کهکشانی به خود گرفته؛ ترکیبی که هر لحظه ممکن است معادلات بازی را تغییر دهد.
هواداران فولاد، با پرچمهای قرمز و شعارهای محلی، برای حمایت از استقلال خوزستان به ورزشگاه آمدهاند. شعار «اتحاد خوزستانی» در جایجای سکوها شنیده میشود؛ گویی رقابت استقلالیها، فرصتی برای همدلی مردم جنوب شده است.
در یکی از صحنههای جالب پیش از آغاز بازی، یکی از هواداران استقلال تهران با سرعت وارد زمین شد و با تکل از سوی عوامل اجرایی متوقف شد؛ صحنهای که با خنده و تشویق تماشاگران همراه شد و فضای ورزشگاه را پرشورتر کرد.
این دیدار، با تمام حساسیتهای فنی و تاکتیکی، در دل خود روایتهایی دارد که فراتر از نتیجه نهایی، در حافظه فوتبالدوستان باقی خواهد ماند.
