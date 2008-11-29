غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی، دو مدال نقره رقابت‌های جهانی سال‌های 1993 و 1995 و دو مدال برنز رقابت‌های جهانی سال‌های 1994 و 1998، مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین با پیشنهاد سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسلان و موافقت فدراسیون کشتی، محسن کاوه و اسماعیل دنگسرکی بعنوان اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان منصوب شدند. دیگر اعضای کادر فنی نیز بزودی مشخص خواهند شد.

محسن کاوه سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد و اسماعیل دنگسرکی مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد بوده‌اند.