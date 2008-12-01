ماهاتیر محمد مایه مباهات پزشکان مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهین محمد صادقی امروز در مراسم تجلیل از دکتر ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی و رئیس بنیاد بین المللی صلح پرادانا در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی شهید بهشتی افزود: از طرف خود، اعضای هیئت رئیسه، اساتید و دانشجویان حضور شما را در این دانشگاه گرامی می دارم و مفتخرم که حضور مردی را در دانشگاه گرامی بدارم که نمونه یک مسلمان خود ساخته، اندیشمند، مدیری خلاق و یک تلاشگر در جهت احیای وحدت مسلمانان است.

وی یاد آور شد: دکتر ماهاتیر محمد از پزشکان برجسته، سیاستمداری موفق و چهره شناخته شده در عرصه بین المللی است که از مردم خود و اسلام دفاع جانانه ای داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: دوستان ما خوشحالند که دکتر ماهاتیر محمد علاوه بر همه موفقیتها و خلاقیت ها، یک پزشک است و این مایه مباهات همه پزشکان مسلمان است.

صادقی با اشاره به نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این دانشگاه را مزین به نام یکی از بهترین مردان تاریخ معاصر ایران دانست و یادآور شد: این دانشگاه با حضور یک هزار و 200 عضو هیئت علمی، بیش از یک هزار و 300 دستیار پزشکی، حدود 10 هزار دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی و 14 هزار کارمند به ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی مشغول است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برخورداری از اساتید برجسته مایل است با دانشگاههای کشور دوست مالزی همکاری های بیشتری داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: این دانشگاه در نوآوریهای علمی و خدمات بهداشتی و آموزشی موفقیتهای بسیاری به دست آورده که از آن جمله می توان به تولید کسب هوشمند بافتی و پیوند همزمان قلب و رویه اشاره کرد.

صادقی ابراز امیدواری کرد همکاری های علمی، آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاههای مالزی با حسن تدبیر دکتر ماهاتیر محمد به سطح مناسبی افزایش یابد.