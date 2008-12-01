شهرداری ساری طرح جامع ساماندهی پیاده روها را اجرا کند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهر ساری افزود: متاسفانه کمیسیون ماده 100 شهرداری ساری با روشی غیر منطقی با متخلفان ساخت و ساز برخورد می کند که باید در نوع برخورد با متخلفان بازنگری شود.

وی با بیان اینکه با روش فعلی مالکان و سازندگان تشویق به انجام کار خلاف و سپس پرداخت جریمه با تخفیف می شوند اظهار داشت: باید با کسانی که تخلفات بالای 70 درصد دارند برخورد قاطع و جدی شود که متاسفانه به علت وجود ضعف در این قسمت تاکنون کار مثبتی صورت نگرفته است.

باقری همچنین افزود:شهرداری و واحد فضای سبز آن باید از حالا فضای سبز را برای عید و پذیرایی از مسافران آماده کنند.

رئیس شورای شهر ساری نیز با انتقاد از عدم شرکت نماینده دادگستری در جلسات کمیسیون ماده 100 گفت: باید مسئولان استان در این زمینه تصمیمات فوری را اتخاذ کنند زیرا با توجه به عدم تشکیل جلسه ماده صد و زیاد شدن پرونده ها نارضایتی مردم زیاد شده است.

نادعلی رمضانپور با اشاره به وضعیت نابسامان در ساخت و سازها در ساری اظهار داشت: باید منشور ساخت و ساز در ساری تهیه شده و به مالکان و سازندگان ساختمانها جهت انجام و رغایت مفاد آن ابلاغ شود.

وی همچنین با انتقاد از طرح تفصیلی شهر ساری تصریح کرد: بسیاری از اصول فنی شهرداری در این طرح دیده نشده که لازم است این طرح بازنگری شود.

رمضانپور با انتقاد از اظهار نظر بعضی از مسئولان شهر در مورد توقف عملیات ساخت آرامستان ساری تصریح کرد: اگر مسئولان معترض می توانند قدمت 14 ساله آرامستان جدید را نادیده گرفته،جواب مردم را داده و هزینه های انجام شده را بصورت کامل بپردازند شاید بتوان با آنها به مذاکره نشست.