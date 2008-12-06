به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سلطانی مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری ناجی هنر با اعلام این خبر افزود: جشنواره فیلم پلیس فرصتی برای نمایش تولیدات بخش‌های تخصصی نیروی انتظامی به ویژه آثار مراکز استان‌ها است. به همین دلیل ناجی هنر تصمیم گرفته تمرکز داوری جشنواره صرفاً به این تولیدات اختصاص یابد.

وی در ادامه گفت: در مراکز استان‌های ناجا، توانمندی و قابلیت‌های موجود در این نهاد به معرفی صحیح وظایف و فعالیت‌های پلیس منجر شده است. ناجا قدردان این تلاش‌های موثر بوده و به همین جهت سعی می‌کند انگیزه و شرایط مناسب فعالیت را برای آنان ایجاد کند.

پیش از این سیدعلیرضا سجادپور دبیر جشنوار اعلام کرده بود تولیدات ناجا در جشنواره امسال جداگانه مورد داوری قرار می‌گیرند که با این تصمیم ناجی هنر در این بخش قوتی بیشتر می‌یابد.

سومین جشنواره فیلم پلیس با مشارکت و حمایت موسسه مالی و اعتباری قوامین از 19 تا 22 آذرماه 87 در تهران برگزار می‌شود.