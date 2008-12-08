مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: به دنبال این امر برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل از روز چهارشنبه، بارش باران و برف، وزش باد، کاهش دما و سپس یخبندان و اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می شود.

پرویز رضازاده ادامه داد: همین شرایط آب و هوایی در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران و نیز دامنه های جنوبی البرز و گلستان وجود خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: روز پنج شنبه در استانهای گیلان و مازندران، علاوه بر تشدید بارش و وزش باد شدید، دریا نیز مواج خواهد بود.