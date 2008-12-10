به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد گری فیلمنامه را بر مبنای کتابی غیرداستانی از دیوید گران نویسنده نیویورکر می‌نویسد که آوریل 2009 منتشر می‌شود. پیت آوریل پیش برای تهیه و بازی در فیلم "شهر گمشده زد" اعلام آمادگی کرد که داستان سفر نافرجام 83 سال قبل فاوست است.

سرهنگ پرسی هریسن فاوست (1925- 1867) که از او به عنوان منبع الهام قهرمان ماجراجوی مجموعه فیلم‌های "ایندیانا جونز" یاد می‌شود، به امید پیدا کردن تمدنی پیشرفته که خود به آن نام "زد" داده بود، جامعه ویکتوریایی را ترک کرد و راهی آمازون شد.

او اعتقاد داشت این تمدن در اعماق جنگل قرار دارد. فاوست سال 1925 همراه پسرش به آمازون رفت و دیگر برنگشت. از آن زمان به بعد بسیاری از جهانگردان تلاش کرده‌اند با پیدا کردن رد فاوست به راز گم شدن او پی ببرند.

گری که امسال با فیلم "دو عشق" در جشنواره کن حضور داشت، کارگردانی پروژه "شهر گمشده زد" را فرصتی بسیار خوب برای خود توصیف کرد و گفت: این داستانی است که در ابعاد حماسی روایت می‌شود.

او متولد 1969 و سازنده فیلم‌های "ادسا کوچک"، "محوطه" و "شب متعلق به ماست" است. پیت 45 ساله فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن" را آماده نمایش دارد که روز کریسمس نمایش داده می‌شود.

او این روزها در حال بازی در "لعنتی‌های بی‌آبرو" به کارگردانی کوئنتین تارانتینو است و به تازگی بازی در "درخت زندگی" ترنس مالیک را به پایان رسانده است. پیت سال 1996 برای "12 میمون" تری گیلیام نامزد اسکار نقش مکمل شد.