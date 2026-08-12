خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۶۶۵ هزار تن فراتر رفت

امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دهه سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با آغاز فصل برداشت گندم، تاکنون بیش از ۶۶۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۱۳ شهرستان گندم‌خیز استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: این میزان گندم از طریق ۶۷ مرکز خرید تضمینی شامل مراکز خرید دولتی، سیلوهای بخش خصوصی و مراکز تعاون روستایی تحویل گرفته شده است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه دولت به ازای هر کیلوگرم گندم، گندم معمولی با قیمت هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم با قیمت هر کیلوگرم ۵۲ هزار و ۴۵۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

نوری خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی استان، میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تن برآورد شده بود، اما با تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های اجرایی و همکاری عوامل اجرایی خرید تضمینی، این میزان تاکنون از ۶۶۵ هزار تن فراتر رفته است.

وی با اشاره به مقایسه آمار خرید با سال گذشته، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده بود و امسال میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۸ هزار تن افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۳ درصدی است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه درباره پراکندگی خرید گندم در شهرستان‌های استان نیز گفت: شهرستان کرمانشاه با خرید تضمینی بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم در جایگاه نخست قرار دارد و شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب با ۸۰ هزار تن و سنقروکلیایی با ۷۴ هزار تن گندم خریداری شده، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تداوم برداشت محصول در مناطق معتدل و سردسیر استان، افزود: تمامی مراکز خرید تضمینی دولتی و شماری از مراکز بخش خصوصی و تعاون روستایی در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سنقروکلیایی و جوانرود همچنان فعال هستند و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را تحویل می‌گیرند.

نوری در پایان با تکذیب برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تعطیلی مراکز خرید تضمینی، تأکید کرد: تمامی مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت فعال خواهند بود و فرآیند خرید تضمینی گندم در استان تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.