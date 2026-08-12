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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۶۶۵ هزار تن فراتر رفت

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۶۶۵ هزار تن فراتر رفت

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه گفت: خرید تضمینی گندم در استان تاکنون از ۶۶۵ هزار تن عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است.

امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دهه سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با آغاز فصل برداشت گندم، تاکنون بیش از ۶۶۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۱۳ شهرستان گندم‌خیز استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی افزود: این میزان گندم از طریق ۶۷ مرکز خرید تضمینی شامل مراکز خرید دولتی، سیلوهای بخش خصوصی و مراکز تعاون روستایی تحویل گرفته شده است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه دولت به ازای هر کیلوگرم گندم، گندم معمولی با قیمت هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم با قیمت هر کیلوگرم ۵۲ هزار و ۴۵۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

نوری خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی استان، میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۶۰۰ هزار تن برآورد شده بود، اما با تلاش کشاورزان، برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های اجرایی و همکاری عوامل اجرایی خرید تضمینی، این میزان تاکنون از ۶۶۵ هزار تن فراتر رفته است.

وی با اشاره به مقایسه آمار خرید با سال گذشته، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده بود و امسال میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۸ هزار تن افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۳ درصدی است.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه درباره پراکندگی خرید گندم در شهرستان‌های استان نیز گفت: شهرستان کرمانشاه با خرید تضمینی بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم در جایگاه نخست قرار دارد و شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب با ۸۰ هزار تن و سنقروکلیایی با ۷۴ هزار تن گندم خریداری شده، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تداوم برداشت محصول در مناطق معتدل و سردسیر استان، افزود: تمامی مراکز خرید تضمینی دولتی و شماری از مراکز بخش خصوصی و تعاون روستایی در شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سنقروکلیایی و جوانرود همچنان فعال هستند و گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را تحویل می‌گیرند.

نوری در پایان با تکذیب برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره تعطیلی مراکز خرید تضمینی، تأکید کرد: تمامی مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت فعال خواهند بود و فرآیند خرید تضمینی گندم در استان تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6914993

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
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      پول گندم کشاورز بدبخت مثل من کجاست ؟
    • مهیار IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      وقتی که پولش رو نمیدن چه فایده؟؟؟؟

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