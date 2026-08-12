به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به آمار جامعه ایثارگری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: از مجموع شهدای استان، ۲۹۶ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که این آمار بیانگر نقش و حضور زنان استان در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب و کشور است.

وی افزود: آذربایجان‌شرقی ۲۸ هزار و ۷۳۵ جانباز دارد که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر دارای درصد جانبازی زیر ۲۵ درصد و ۱۰ هزار و ۸۳۵ نفر دارای درصد جانبازی بالای ۲۵ درصد هستند. همچنین ۲۸۶ جانباز ۷۰ درصد در استان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در حال حاضر ۸۷۳ پدر شهید و ۲ هزار و ۶۶۸ مادر شهید در قید حیات هستند و ۲ هزار و ۱۲ همسر شهید نیز از جامعه ایثارگری استان محسوب می‌شوند.

سلمانی با اشاره به آمار آزادگان استان گفت: یک هزار و ۹۰۱ آزاده آذربایجان‌شرقی سال‌های دشوار اسارت را در دوران دفاع مقدس تحمل کرده‌اند و امروز نیز بخشی از جامعه ارزشمند ایثارگری استان را تشکیل می‌دهند.

۶۷ شهید آذربایجان‌شرقی در جنگ ۱۲ روزه

وی در ادامه با تشریح آمار شهدای جنگ ۱۲ روزه در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ اقتدار، ۶۷ نفر از استان به شهادت رسیدند که سه نفر از این شهدا برای خاکسپاری به خارج از استان منتقل شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی افزود: در میان شهدای این جنگ، دو نفر کودک زیر ۱۰ سال بودند و پنج نفر از شهدای استان نیز از مردم عادی، یک نفر از نیروهای هلال‌احمر و ۵۸ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی بودند.

۱۹۱ شهید آذربایجان‌شرقی در جنگ رمضان

سلمانی همچنین با اشاره به آمار شهدای جنگ رمضان گفت: مجموع شهدای آذربایجان‌شرقی در این جنگ ۱۹۱ نفر است که هفت نفر از آنها برای خاکسپاری به خارج از استان منتقل شده و ۱۸۴ نفر در داخل استان به خاک سپرده شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع شهدای جنگ رمضان، ۶۲ نفر از نیروهای مردمی، ۲۲ نفر از ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۶ نفر از نیروهای اطلاعات و انقلابی، ۷۵ نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۱۶ نفر از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند.

والدین شهدا بی‌توقع‌ترین افراد جامعه هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا، والدین شهدا را از بی‌توقع‌ترین اقشار جامعه دانست و گفت: در جریان دیدار با خانواده‌ای که دو شهید تقدیم انقلاب کرده بود، متوجه شدیم تختی که پدر این دو شهید روی آن بستری بود، عاریتی و متعلق به یکی از بستگان خانواده است.

وی افزود: پس از حدود یک ساعت گفت‌وگو و اصرار، سرانجام توانستیم رضایت این پدر شهید را برای تهیه یک تخت مناسب جلب کنیم.

سلمانی با اشاره به ضرورت توجه جدی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بر تداوم خدمت‌رسانی و تکریم این قشر تأکید کرد و گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید با حفظ کرامت و شأن آنان انجام شود.

یاد خبرنگار فقید بنیاد شهید در نشست خبری گرامی داشته شد

در بخش دیگری از این نشست، با ابتکار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی و همراهی محمدرضا ایازی خبرنگار پیشکسوت و مشاور عالی هماهنگ‌کننده امور ارتباطات مدیرکل بنیاد شهید استان، مادر و برادر مرحوم حامد عاطفی‌فر، خبرنگار فقید، در جمع اصحاب رسانه حضور یافتند.

حامد عاطفی‌فر در سال‌های پایانی عمر خود در روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی فعالیت داشت و با قلم و نگاه رسانه‌ای خود بخشی از توان حرفه‌ای‌اش را در مسیر انعکاس مسائل و دغدغه‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران به کار گرفت.

یاد و خاطره این خبرنگار فقید که به خوش‌اخلاقی، قلم شیوا، نگاه دقیق و ایده‌های خلاقانه در میان اهالی رسانه شناخته می‌شد، در این نشست گرامی داشته شد و حضور خانواده او فضای متفاوتی به نشست خبری بخشید.