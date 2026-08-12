اسناد مالکیت املاک روستایی بوشهر به بنیاد مسکن استان تحویل شد

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعامل مطلوب بنیاد مسکن با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از هفت هزار پرونده در راستای اجرای قانون الحاق ارسال شده است.

وی افزود: در همین مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ رأی صادر شده که نشان‌دهنده روند مناسب همکاری و پیگیری پرونده‌های مربوط به صدور اسناد مالکیت املاک روستایی در استان بوشهر است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: صدور و تحویل اسناد مالکیت می‌تواند زمینه بهره‌مندی روستاییان از حقوق قانونی خود و همچنین تسهیل فرآیندهای مرتبط با املاک را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از اسناد مالکیت املاک روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تحویل شد تا پس از طی فرآیندهای مربوط، در اختیار متقاضیان قرار گیرد.