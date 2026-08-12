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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

اسناد مالکیت املاک روستایی بوشهر به بنیاد مسکن استان تحویل شد

اسناد مالکیت املاک روستایی بوشهر به بنیاد مسکن استان تحویل شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: تعدادی از اسناد مالکیت املاک روستایی به بنیاد مسکن استان تحویل شد.

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعامل مطلوب بنیاد مسکن با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از هفت هزار پرونده در راستای اجرای قانون الحاق ارسال شده است.

وی افزود: در همین مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ رأی صادر شده که نشان‌دهنده روند مناسب همکاری و پیگیری پرونده‌های مربوط به صدور اسناد مالکیت املاک روستایی در استان بوشهر است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: صدور و تحویل اسناد مالکیت می‌تواند زمینه بهره‌مندی روستاییان از حقوق قانونی خود و همچنین تسهیل فرآیندهای مرتبط با املاک را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از اسناد مالکیت املاک روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تحویل شد تا پس از طی فرآیندهای مربوط، در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

کد مطلب 6914992

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