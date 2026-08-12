جنگ امروز، جنگ کریدورهاست/ ماکو تلاقی کریدور شرق به غرب است 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در کریدورهای بین المللی اظهار داشت: منطقه آزاد ماکو نقطه تلاقی کریدور شرق به غرب از چین به اروپا و همچنین کریدور شمال به جنوب است که این موقعیت، ظرفیتی کم نظیر برای توسعه ترانزیت و تجارت کشور ایجاد کرده است .

وی افزود: با آغاز جنگ در منطقه و مشکلات پیش آمده برای بنادر جنوبی، تردد در منطقه آزاد ماکو و پایانه های مرزی افزایش چشمگیری یافته و خروج کامیون ها به روزانه حدود ۴۰۰ دستگاه و ورودی به حدود ۸۰۰ کامیون رسیده است. در ایام جنگ نیز بیش از ۳ هزار تن محصولات اساسی از این مسیر وارد کشور شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۸۰ درصد کامیون های ورودی به منطقه برای ترانزیت هستند، گفت: ظرفیت افزایش تردد به هزار دستگاه در روز وجود دارد اما نیازمند همکاری دولت ترکیه برای افزایش تردد کامیون های ایرانی هستیم.

گروسی درباره واردات خودرو به این منطقه نیز تصریح کرد: در کمتر از یک سال اخیر ۸ هزار دستگاه خودروی سواری وارد منطقه آزاد ماکو شده که اکثر آنها هیبریدی هستند و نقش مؤثری در بهبود محیط زیست و ایمنی مسافران داشته اند. همچنین امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در استان آذربایجان غربی فراهم شده است.

وی با اشاره به طرح جامع ۲۰ ساله منطقه آزاد ماکو که مهر سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی ۲۰ ساله سرمایه گذاران و وجود زیرساخت های مناسب، استقبال از سرمایه گذاری در این منطقه را افزایش داده است.

گروسی در پایان با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو میتواند به شش های تنفس اقتصادی کشور تبدیل شود، تأکید کرد: مناطق آزاد نگاه فراملی به اقتصاد دارند و ماکو به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور، ظرفیت تبدیل شدن به دروازه ایران به اروپا را دارد.