اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی گیلان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد صالحی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری رحلت حضرت رسول اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفرها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد استان گیلان در این ایام، محدودیت‌های ترافیکی به منظور ارتقای ایمنی، ایجاد کشش ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در برخی محورهای ارتباطی استان اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ ممنوع است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان ادامه داد: در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود.

سرهنگ صالحی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اطلاع پیدا کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.