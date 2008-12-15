صمدپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستندها موضوعی مربوط به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان در شهرها و استانهای مختلف دارد و موسیقی آن با توجه به حال و هوای مستندها ساخته شده است.
وی درباره موسیقی دو قسمت "طعم ایران" به کارگردانی اسکویی گفت: این دو مستند در شمال و جنوب کشور تصویربرداری شده و برای آنها از مایههای موسیقی شمالی و جنوبی استفاده خواهم کرد.
صمدپور ادامه داد: در دیگر مستندها نیز از کارهای استادان موسیقی از جمله درویش خان و وزیری استفاده خواهم کرد که آنها را به گونهای نوین سازبندی میکنم. این بخش از مستند مربوط به اصفهان، کاشان، شیراز و یزد میشود.
مجموعه مستند "طعم ایرانی" با عنوان A Taste of Iran از شبکه بی بی سی ورلد پخش خواهد شد و تاکنون سه قسمت آن آماده شده است. قسمت چهارم که اسکویی کارگردان آن است، در حال حاضر مرحله تدوین را پشت سر میگذارد.
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