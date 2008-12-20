گزارش دانشکده جنگ آمریکا / واشنگتن باید از شکستها در جنگ 33 روزه عبرت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در این گزارش که با نام "جنگ 2006 لبنان و آینده جنگ طلبی" تهیه شده به مقامات آمریکا هشدار می دهد که باید از جنگ 33 روزه و حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان درسهای زیادی را فرا بگیرند زیرا در این جنگ نیروهای حزب الله همانند یک ارتش منسجم عمل کردند و نه یک سازمان شبه نظامی.

در این گزارش درباره اتکای بیش از حد به جنگیدن کلاسیک شبه نظامیان و این مطلب که ممکن است در آینده فعالان غیر رسمی بیشتری از نمونه حزب الله لبنان استفاده کنند، اشاره شده است.

در ادامه گزارش دانشکده جنگ ارتش آمریکا آمده است : جنگ 2006 در جنوب لبنان نگاه های زیادی را به عنوان یک نمونه برجسته از جنگ یک فعال غیر رسمی ( حزب الله ) با یک رژیم غربی شده ( اسرائیل ) به خود جلب کرده است.

به گزارش مهر، در جنگ 33 روزه ارتش رژیم صهیونیستی با تمامی جنگ افزارهای مدرن خود به جنوب لبنان حمله کرد اما مقاومت نیروهای حزب الله لبنان باعث شد تا نظامیان صهیونیستی نتوانند در حملات خود موفق شوند و سرانجام بعد از 33 روز و قبول شکست خود جنگ با حزب الله را متوقف کنند.

جنگ 33 روزه عواقب بسیار بدی را برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشت که کنار رفتن مقامات ارشد ارتش این رژیم جعلی از جمله آنهاست.

