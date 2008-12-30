اعمال آیین نامه جدید ارتقای هیئت علمی علوم پزشکی از ماه جاری

دکتر محسن نفر - رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ این آیین نامه تاکید کرد: از این پس هیئت های ممیزه دانشگاهها و هیئت ممیزه مرکزی ملاکهای جدید را مورد توجه قرار می دهند.

وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، مواد اصلی آیین نامه به آموزش، تحقیقات و نوآوری، خدمات اجرایی، گردش کار و شرایط ارتقا تغییر یافته است.

به گزارش مهر، اضافه شدن موضوعاتی از جمله شناسه های شئون استادی، فعالیت های آموزشی و ابتکار و خلاقیت به ماده یک آموزش در آیین نامه و حذف کمیته های گزینش جایگزین شدن کمیته های اجرایی و مرکزی جذب هیئت علمی از جمله تغییرات این آیین نامه است.

حداقل امتیاز برای ارتقاء از مربی به استادیاری 14 تا 20، استادیاری به دانشیاری 15 تا 20 امتیاز و دانشیاری به استادی 17 تا 20 امتیاز در نظر گرفته شده است.

کسب جوایز آموزشی به عنوان یکی از تغییرات عمده ماده یک آموزش محسوب می شود و به حیطه ای اطلاق می شود که اعضای هیئت علمی علوم پزشکی توانسته باشند جوایز آموزشی را در جشنواره های آموزشی، دانشگاهی، کشوری و بین المللی کسب کنند.

"سرآمدی در آموزش" به عنوان یکی از بخشهای مهم ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی علوم پزشکی است که به اعضایی داده می شود که معلم هستند و در حیطه پژوهش فعالیت نمی کنند اما در بخش آموزش فعالیت های شاخصی انجام می دهند. این افراد در صورت دارا بودن 7 سال سابقه درخشان آموزشی و با پیشنهاد هیئت ممیزه دانشگاه و تأیید هیئت ممیزه مرکزی بدون در نظر گرفتن سایر شرایط امتیاز لازم برای ارتقاء را دریافت می کنند.

به گزارش مهر، ماده دو نیز تغییراتی داشته است که از اعطای امتیاز به چاپ مقالات الکترونیک در مجلات الکترونیک، نوآوری در حیطه علوم پزشکی در جهت حل مشکلات و معضلات کشور، انجام فعالیت های جدید پزشکی در جهت خودکفایی کشور و اجرای روش های تشخیصی درمانی نوین برای اولین بار در ایران می توان به عنوان مهمترین تغییرات این بخش نام برد.