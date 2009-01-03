جزئیات راه اندازی مدارس هیئت امنایی تشریح شد

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این آیین نامه در راستای اجرای سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس ، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و به استناد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در شواری عالی وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه مدارس دولتی واجد شرایط طبق این مصوبه می توانند به پیشنهاد شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت امنایی اداره شوند اظهار داشت: مجوزهیئت امنایی شدن این مدارس به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می شود که در صورت احراز استانداردهای لازم به موافقت قطعی تبدیل خواهد شد.

دبیر کل شواری عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در مرکز استانهایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای آموزش و پرورش شهرستان درچارچوب این آیین نامه و براساس سیاستهای راهبردی خود می تواند اتخاذ تصمیم در مورد هیئت امنایی اداره شدن مدارس را به ادارات آموزش وپرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار کند.

نوید ادهم درباره چگونگی تبدیل مجتمعهای آموزشی به مدارس هیئت امنایی نیز گفت: در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی اداره می شود صرفاً یک هیئت امنا به عنوان "هیئت امنای مجتمع" تشکیل می شود و از آنجا که مجتمعهای آموزشی، سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی وآموزشی دراختیاردارند، شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند اختیارات بیشتری را به هیئت امنا تفویض کند.

اعضای مدارس هیئت امنایی

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه اعضای مدارس هیئت امنایی شامل تعداد معینی از کادر آموزشی مدرسه هستند، افزود: مدیرمدرسه، یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر، یکنفر ازکارکنان آموزشی و یکنفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان، رئیس انجمن اولیا ومربیان مدرسه، یکنفر از اولیای دانش آموزان به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مدرسه، دو نفر از صاحبنظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ( ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکزتربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای)، یکنفر از خیرین و یا معتمدان محل، یکنفرازاعضای شورایاری محله یا موسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)، یکنفراز مدیران یا اعضای هیئت مدیره مراکزو موسسات تولیدی ،خدماتی از اعضای مدارس هیئت امنایی هستند.

نوید ادهم افزود: در هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش، فرد مذکور در بند 9 متناسب بارشته و فعالیت هنرستان حتی الامکان از بین صاحبان حرف ومشاغل مرتبط انتخاب می شود و افراد مندرج در بندهای 6و7و8 و9 به پیشنهاد و تایید سایر اعضای هیئت امنا انتخاب می شوند و رئیس هیئت امنا ازبین اعضا به استثناء مدیر مدرسه وبا رأی اکثریت نسبی برای مدت 2 سال انتخاب و با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش منصوب می شود.

وظایف و اختیارات اعضای مدارس هیئت امنایی

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در مورد وظایف و اختیارات اعضای هیئت امنای این مدارس گفت: هیئت امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و برمبنای سیاست ها و برنامه های کلان آموزش و پرورش ، 16 نوع وظیفه و اختیار دارند که می توان به بررسی وتصویب برنامه سالانه مدرسه همچون فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت برنامه های رسمی مدرسه، فعالیتهای آموزشی و تربیتی فوق برنامه، برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان، امور رفاهی وبهداشتی کارکنان و دانش آموزان مدرسه، خدمات راهنمایی ومشاوره به اولیا ودانش آموزان، استفاده از فرصتها و فضای مدرسه به پیشنهاد مدیر مدرسه اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین بررسی وتصویب بودجه واعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیرمدرسه) وتامین منابع و اعتبارات مورد نیاز مدرسه، بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه، جذب و قبول کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیر نقدی، بررسی وتصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری مدرسه و تامین اعتبارات مورد نیاز آن، بررسی مسائل پرورشی مدرسه از دیگر وظایف و اختیارات اعضای مدارس هیئت امنایی است.

نوید ادهم با اعلام اینکه درخواست تخصیص معلمان موظف مورد نیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه و تصمیمگیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدام برای دولت از اختیارات مدارس هیئت امنایی است افزود: نظارت بر اجرای مصوبات هیئت امناء وارزیابی عملکرد سالانه مدرسه، نظارت برنحوه هزینه ها و تصویب تراز مالی مدرسه، بررسی وتصویب پیشنهادها، طرحها و برنامه های شوراها و انجمنهای مرتبط با مدرسه و بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمنها و کارگروههای مورد نیاز مدرسه از وظایف شورای عالی شهرستانها است.

وی درباره تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک آموزشی از سوی مدارس هیئت امنایی اظهار داشت: این مواد آموزشی باید مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و براساس سیاستها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها درمدرسه پس از تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه شود.

انتصاب مدیر مدارس هیئت امنایی

نوید درباره نحوه انتصاب مدیر مدارس هیئت امنایی گفت: برای انتصاب مدیر مدارس هیئت امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس توسط کمیته ای مرکب از نماینده رئیس آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان ورئیس هیئت امنا به اداره آموزش وپرورش محل پیشنهاد و یکنفر از آنها توسط رئیس اداره انتخاب و منصوب می شود.

وی تاکید کرد: اداره آموزش و پرورش موظف است در فرصت مناسب نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام نماید.در صورتی که کمیته مذکورحداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید ، اداره آموزش وپرورش رأسا نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم گیری می نماید و مدیرمدرسه علاوه برشرح وظایف مصوب، مسئول اجرای مصوبات هیئت امنا می باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش با اشاره به نحوه تخصیص نیروی انسانی به این مدارس براساس اظهار داشت: تخصیص نیروی انسانی به این مدارس براساس درخواست هیئت امنا و مقدورات اداره آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه با تأکید بر حفظ کیفیت و عدالت آموزشی درسایر مدارس منطقه انجام می شود و ابلاغ نیروی انسانی در این مدارس حداقل برای مدت 3 سال صادر خواهد شد. در صورت ضرورت اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تامین نظر هیات امنا برای تغییر نیروی انسانی اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

منابع مالی مدارس هیئت امنایی

نوید ادهم درباره منابع مالی مدارس هیئت امنایی نیز گفت: اعتبارات دولتی که در قالب کمک به این مدارس پرداخت می شود، هدایا وکمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل موعد ثبت نام دانش آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش وپرورش دریافت می شود، وجوهی که ازطریق شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه دراختیارمدرسه قرار می گیرد، وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه دریافت می شود و سایر درآمدهای قانونی از جمله درآمدهای مدارس هیئت امنایی در طول فعالیتشان است.

وی در ادامه به نحوه ثبت نام در این مدارس اشاره کرد و افزود: مدارس هیئت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت نام از دانش آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می باشند و برگزاری هرگونه آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت نام دانش آموزان درمدارس مشمول این آیین نامه مجاز نیست.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به چگونگی نظارت برعملکرد هیئت امنا این مدارس گفت: عملکرد هیئت امنا این مدارس توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی و ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه رضایتبخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می دارد و درصورت رضایت بخش نبودن، شورای مذکور می تواند نسبت به انحلال هیئت امنا اقدام کند.

وظایف وزارت آموزش و پرورش درباره مدارس هیئت امنایی

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار داشت: بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم کردن زمینه های لازم برای اجرای مطلوب این آیین نامه دوره های آموزشی برای مدیران و معلمان مدارس برگزار کند و اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیئت امنا و مدیران این مدارس در زمینه های برنامه ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را تفویض کند.

نوید ادهم با بیان اینکه با تصویب این آیین نامه کلیه مصوبات مغایر با آن لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آن خواهد شد خاطرنشان کرد: سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی دستورالعملهای اجرایی، مالی، اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی وهمچنین شاخصهای نظارت، ارزشیاب، آموزشی، پرورشی و پذیرش دانش آموز و سیاستها و برنامه های اجرایی توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ کند.

پیش از این نیز وزیرآموزش و پرورش درباره این مدارس به خبرنگار مهر عنوان کرده بود که آموزش و پرورش به زودی زمینه های ایجاد این نوع از مدارس را فراهم می کند چرا که می خواهیم با گسترش این نوع از مدارس مشکلات ناشی از نحوه اداره مدارس را کاهش دهیم و مشارکت مردم را در امر تعلیم و تربیت افزایش دهیم.