دوربین برلیناله برای شابرول / برنامه جشنواره فیلم برلین 59 کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد رنی زلوگر، کوین بیکن و لوگان لرمن در این فیلم کمدی بازی میکنند که داستان آن در سالهای 1950 روی میدهد و درباره زنی است که در جستجوی آغاز یک زندگی تازه در کنار فرزندانش است.
اسامی 25 فیلم دیگر بخش مسابقه جشنواره برلین امسال دو هفته پیش اعلام شد که "درباره الی" اصغر فرهادی از ایران یکی از آنهاست. فیلم بریتانیایی "یک آموزش" ساخته لون شرفیک نیز که این هفته جایزه فیلم برگزیده تماشاگران در بخش داستانی سینمای جهان جشنواره ساندنس را برد، برای نمایش در بخش جنبی "ویژه برلیناله" انتخاب شده است.
این فیلم روایتی از دوران نوجوانی یک دختر 16 ساله در لندن اوایل سالهای 1960 است. مستند موزیکال "ممکن است پرسروصدا شود" به کارگردانی دیوید گاگنهایم از آمریکا دیگر فیلمی است که در این بخش پخش میشود.
دیتر کاسلیک مدیر هنری جشنواره برلین در عین حال اسامی کسانی را که دوربین برلیناله 2009 را دریافت میکنند اعلام کرد. کلود شابرول فیلمساز سرشناس فرانسوی که 50 سال پیش با "پسرعموها" دومین فیلم خود خرس طلا برلین را برد، یکی از دریافتکنندگان دوربین برلیناله امسال است.
این جایزه پیش از نمایش "بلامی" فیلم جدید شابرول 78 ساله در برلین به او اعطا میشود. گونتر رورباخ تهیهکننده قدیمی سینمای آلمان و فیلمهایی چون "زیر دریایی" نیز جایزه دوربین برلیناله 2009 را پیش از نمایش فیلم جدید خود "افی بریست" دریافت میکند.
دوربین برلیناله از سال 1986 به چهرهها یا موسسههایی اعطا میشود که برگزارکنندگان جشنواره خود را مدیون آنها میدانند. کاسلیک در عین حال از احتمال اعطا سومین دوربین برلیناله به مانوئل دی اولیویرا فیلمساز 100 ساله پرتغالی خبر داد که جدیدترین فیلم او "رفتارهای عجیب یک موطلایی" اولین بار در بخش "ویژه برلیناله" نمایش داده میشود.
امسال در مجموع 100 فیلم آلمانی یا تولید مشترک آلمان در بخشهای مختلف به نمایش درمیآید که در این بین 9 فیلم شامل "هر کس دیگر" مارن آده، "توفان" هانس ـ کریستین اشمید، "چری" استفن فریزر در بخش مسابقه و چند فیلم در بخش خارج مسابقه شامل "بینالملل" توم تیکور هستند.
در مجموع 386 فیلم برای نمایش در بخشهای مختلف پنجاه و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین انتخاب شدهاند که پنجم تا 15 فوریه (17 تا 27 بهمن) برگزار میشود.
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