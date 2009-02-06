به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت‌الاسلام محمد سیدآبادی عصر امروز در حرم مطهر رضوی با اشاره به ایام دهه فجر افزود: انقلابهایی که طی تاریخ رخ داده، ممکن است ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته و سبب شورش طبقه محروم جامعه بر طبقه مرفه و یا مبارزه برای فرار از استبداد و داشتن آزادی در فکر و عمل شده است، در حالی که انقلاب اسلامی یک انقلاب آرمانخواه است که برای حفظ ارزش‌ها و اعتقادات جامعه شکل گرفته است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران به سبب داشتن اهداف مشترک با نهضت و قیام امام حسین (ع) و جلوگیری از اهانت به ارزش‌ها و باورهای دینی در آن عصر، انقلاب حسینی را الگوی خود قرار داد.

سید آبادی گفت: هر نهضت و انقلابی از ارکانی چون رهبری و مدیریت، برنامه‌ای هدفمند‌ و حضور تعیین‌کننده مردم در سرنوشت جامعه خویش‌ بهره‌مند است.

وی با بیان اینکه الگوی انقلاب ما، نهضت امام حسین(ع) بود، گفت: بی‌شک آنچه در آینده می‌تواند حیات انقلاب اسلامی را تأمین کند، همین ماهیت دینی انقلاب است.