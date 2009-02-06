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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

"قند تلخ" در گروه سینمایی استقلال روی پرده می‌رود

"قند تلخ" در گروه سینمایی استقلال روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "قند تلخ" به کارگردانی محمد عرب اسفندماه امسال در گروه سینمایی استقلال اکران عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "قند تلخ" با حمایت‌های سازمان توسعه سینمایی سوره بعد از پایان اکران "پاپیتال" از اسفندماه در گروه سینمایی استقلال به نمایش عمومی درمی‌آید. این سومین فیلم بلند عرب است که سال 86 با موضوع کودک، اجتماعی و ورزش در در حوزه هنری تولید شده است.

"قند تلخ" در بیست و دومین جشنواره فیلم کودک همدان مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت و برنده تندیس بهترین فیلمنامه از هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی شد. فیلم در ژانر کودک با موضوع جدال با طبیعت ساخته شده و داستان آن درباره تلاش مادری دلسوز برای نجات فرزند ورزشکارش است.

یکتا ناصر، رضا توکلی، رامتین خداپناهی، طه عرب (بازیگر کودک) و محسن اشرفی قهرمان کاراته جهان بازیگران، حسن پویا مدیر فیلمبرداری، محسن جسور عکاس و بامداد بیات آهنگساز "قند تلخ" هستند که تعداد زیادی از بازیگران محلی گرگان هم در آن بازی کرده‌اند.

کد مطلب 830035

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