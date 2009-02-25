درآمد حاصل از آرامگاه باباطاهر به اشتباه صرف میراث فرهنگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجتالاسلام علیمحمد عبداللهینیا در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه متأسفانه در عصر کنونی موقوفهخواری یکی از معضلات اصلی پیش روی ماست، اظهار داشت: تصرف زمینهای زراعی و احداث ساختمانهای دولتی در زمینهای وقفی از عمده مشکلات موقوفات است.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده بیش از 100 پرونده پیرامون موقوفه خواری در استان همدان تشکیل شده است که 10 فقره از این پروندهها به نتیجه رسیده است و حکم علیه آنها صادر شده است.
عبداللهی نیا میزان بدهی دستگاههای دولتی به اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان را 13 میلیارد تومان ذکر کرد و با اشاره به اینکه سازمان آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، نیروهای مسلح و سازمان تربیت بدنی بیشترین بدهکاری را در این زمینه دارند، اظهار داشت: ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده روی هم رفته افزون بر یک میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: شهرستان ملایر با 67 و نیم درصد و دارا بودن بزرگترین موقوفه استان (موقوفه سیفالدوله) بیشترین سهم را در این زمینه دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان یادآور شد: بیشترین پرونده های محاکم قضایی در مورد موقوفات همدان، مربوط به شهرهای کبودرآهنگ و لالجین است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ادامه داد: هدف اصلی اوقاف استان عمل به نیات واقفان است و متولیان اوقاف باید برای اجرای نیات واقفان تلاش کنند.
عبداللهی نیا اظهار داشت: افرادی که به عنوان متولیان وقف در جامعه مطرح هستند باید فرهنگ وقف را با مسائل روز پیش ببرند.
وی گفت: ساخت فیلم های مذهبی قیام حسینی و فلسفه عاشورا با استفاده از ابزارهای روز، انتشار کتاب، روزنامه، مقاله و سایر مسایل فرهنگی از سیاستهای جدید اوقاف است که واقفان باید در این زمینه ها تلاش کنند.
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