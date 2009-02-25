به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سالروز رحلت نبی گرامی اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و امام هشتم حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) با حضور علی مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مانیل، خانواده های کارکنان نمایندگیهای کشور، دانشجویان و ایرانیان مقیم و مسسلمانان فیلیپینی پنجم اسفند در رایزنی فرهنگی ایران در مانیل برگزار شد.

در ارمنستان این مراسم در مسجد کبود ایروان برگزار شد. در این مراسم محمد رضا شکیبا رایزن فرهنگی کشورمان با تلاوت آیه "محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من أثر سجود" اظهار داشت که اسوه و الگوی مومنین پیامبر اکرم است و پیروان و تابعین ایشان با یکدیگر دوست و مهربان و با دشمنان ایشان که همان دشمنان حق و حقیقت و عدالت و توحیدمی باشند دشمن هستند.

وی افزود که در قرآن اشارات کمی به تصریح به پیامبر اکرم شده و ذکر نام جمیل آن بزرگوار اندک است. اما در همان موارد نیز بیشترین عنایت پروردگار به آن اسوه اعلای خلقت و مقتدای جهانیان مشهود است که نشان از جایگاه رفیع آن حضرت دارد.

با فرارسیدن بیست و هشت صفر و تقارن آن با سالروز وفات پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) دومین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت ، شعیان و مسلمانان زامبیا هم با خواندن زیارت رسول الله و امام مجتبی (ع) درسوگ نشستند .

در این مراسم "شیخ موسی سعید" عضو انجمن جوانان مسلمان زامبیا در سخنانی به بررسی ابعاد تربیتی جوانان ازدیدگاه پیامبر(ص) پرداخت و بحران‌های سیاسی و اخلاقی پیش روی جوانان را به ویژه در کشورهای اسلامی و راه‌های مقابله با این بحران‌ها را بررسی‌کرد. وی در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد که امروزه بیش از هر زمان جامعه بشری نیازمند شناخت سیره پیامبر (ص) بوده چرا که نظریه های تربیتی غرب به بن بست رسیده و تنها را نجات جامعه معرفی روشهای تربیتی اسلام که در روش و گفتار رسول الله پیاده شده است میسر است.

در بلغارستان هم بمناسبت فرارسیدن ایام سوگواری و عزاداری بیست و هشتم ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) مراسم سوگواری با حضور هموطنان و ایرانی مقیم در بلغارستان ، دانشجویان و کارکنان نهادهای جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های ایشان در محل وابستگی فرهنگی پنجم اسفندماه برگزار شد.

در این مراسم نوحه‌خونی و مداحی به همراه قرائت زیارت پیامبر اکرم (ص) انجام شد.

ایرانیان مقیم زیمبابوه نیز با برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری در شب سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و شهادت دومین امام شیعیان حضرت امام حسن مجتبی(ع) مراتب تسلیت وقایع جانسوز عالم اسلام را به امام زمان علیه السلام اعلام کردند.

مراسم سوگواری رحلت نبی‌اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) شب گذشته، پنجم اسفند‌ماه در مسجد«خاتم الانبیاء» شهر مسکو برگزار شد.

در این مراسم که با حضور شیعیان روسیه بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز شد، «حمید هادوی» رئیس بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با قرائت احادیثی از نبی‌اکرم(ص)، بزرگ‌ترین ویژگی پیامبر اسلام را اخلاق نیکوی ایشان عنوان کرد.

وی یادآوری کرد: امروزه مسلمانان بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیروی از اخلاق و سیره نبوی هستند. در ادامه این مراسم عزاداران به نوحه‌سرایی و سینه‌زنی پرداختند.

در تایلند هم با هماهنگی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در بانکوک و با همت امام جماعت و مسئولان مسجد و حسینه امام باره در منطقه جران پارت بانکوک مراسم رحلت یگانه منجی عالم بشریت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و فرزند پاکش امام حسن مجتبی (ع) امام دوم شیعیان جهان برگزار در مسجد امام باره شهر بانکوک شد.