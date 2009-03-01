دانشکده گردشگری و منابع طبیعی در کلیبر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات راه اندازی این دانشکده در کلیبر رفع شده و این مرکز به زودی کار خود را آغاز می کند.

وی یادآور شد: با وجود اخذ مجوز از سوی شورای گسترش وزارت علوم اما بی تدبیری و کم توجهی مسئولین ذیربط تاکنون فعالیت این دانشکده را در هاله ای از ابهام قرار داده بود.

فتحی پور ادامه داد: در پی سوال از وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و پیگیریهای لازم در سطح این وزارتخانه جلسه ای با حضور دکتر برزویی مدیرکل گسترش آموزش عالی وزارت علوم تشکیل و در نهایت با ایجاد دانشکده گردشگری و منابع طبیعی از سال آتی در کلیبر موافقت شد.

به گفته این نماینده مجلس، با حمایت مسئولین استان و شهرستان زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع و ساختمانی جهت راه اندازی در اختیار مسئولین این دانشکده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: با معرفی مسئول راه اندازی این دانشکده، دانشکده گردشگری و منابع طبیعی به زودی فعالیت خود را در دو رشته گردشگری و منابع طبیعی در شهرستان کلیبر آغاز می کند.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس گفت: فعالیت این دانشکده و تربیت نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده، موجب رونق صنعت گردشگری در منطقه ارسباران و حتی استان شده و فرهنگ گردشگری منطقه نیز ارتقاء خواهد یافت.

ارسلان فتحی پور در ادامه با اشاره به پتانسیل های بالقوه در صنعت گردشگری ارسباران گفت: اگر برنامه ریزی مدون و خدمات مناسب درخور نیاز گردشگران در این منطقه صورت گیرد قطعاً زمینه مناسب برای رشد و توسعه آن را فراهم خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در اکثر کشورها صنعت گردشگری یکی از بخشهای مهم و ارزآور اقتصادی کشورها به شمار می رود که متاسفانه در کشور ما توجه جدی به آن نشده و این نقیصه در آذربایجان شرقی به ویژه منطقه ارسباران بیش از سایر مناطق ملموس است.

وی با اشاره به مشکلات گردشگری در این منطقه افزود: فقدان مراکز اقامتی مناسب ، نبود ستاد ارائه خدمات و راهنمایی گردشگران داخلی و خارجی و نبود اداره میراث فرهنگی و گردشگری در هیچ یک از شهرهای اهر ، کلیبر ، ورزقان و دهها موارد دیگر عومال رکود گردشگری در ارسباران است.

وی تاکید کرد: رونق صنعت گردشگری موجب ارتقاء سطح درآمد مردم ، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان خواهد بود.