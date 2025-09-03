واکنش فراکسیون میراث فرهنگی به ادغام دانشکده گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در نامه‌ای به وزیر علوم با تأکید بر اهمیت بی‌بدیل صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، از وی خواست نسبت به جلوگیری از انحلال یا ادغام دانشکده گردشگری اقدام فوری صورت گیرد.

فتحی در نامه خود تصریح کرده است که فارغ از اختلاف‌های درون‌دانشگاهی، حذف یا ادغام دانشکده گردشگری با هیچ‌یک از اهداف توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور همخوانی ندارد و به نوعی تضییع منافع ملی محسوب می‌شود.

همچنین وی در کاربرگ رسمی سؤال از وزیر علوم که به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شده، پرسیده است: با توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه کشور، چه ضرورتی برای حذف دانشکده گردشگری دانشگاه تهران و ادغام آن با سایر دانشکده‌ها وجود دارد؟

قرار است این سؤال در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و پس از آن در صورت قانع نشدن نماینده سؤال‌کننده، در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پیش از این محمود کمره‌ای معاون آموزشی دانشگاه تهران گفته بود: دو دانشکده گردشگری، تجارت و بازرگانی زیر نظر دانشکدگان فنی قرار گرفتند و دو دانشکده علوم خانواده و حکمرانی فعلاً مستقل هستند و ممکن است در آینده تغییراتی داشته باشند