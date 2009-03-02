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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

قربانی به مهر خبر داد:

مجلس چهارشنبه جلسه علنی دارد

مجلس چهارشنبه جلسه علنی دارد

عضو هئیت رئیسه مجلس خبر داد جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس علیرغم اعلام قبلی مبنی بر لغو جلسه به دلیل همزمانی با کنفرانس فلسطین برگزار خواهد شد.

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در حالی این خبر را اعلام کرد  که روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه علنی و در جمع خبرنگاران پارلمانی اعلام کرده بود به دلیل برگزاری همزمان کنفرانس حمایت از فلسطین مجلس روز چهارشنبه جلسه علنی نخواهد داشت.

میرتاج الدینی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس روز گذشته در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص تشکیل جلسه روز چهارشنبه مجلس گفت: برنامه مجلس برای جلسه روز چهارشنبه در جلسه علنی روز سه شنبه اعلام خواهد شد.

"کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایات" به همت مجلس شورای اسلامی روزهای 14 و 15 اسفند در تهران برگزار می شود.

جلسات مجلس هر هفته روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود.

 

کد مطلب 841921

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