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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۱

گزارش روز سوم سفر هاشمی/

رایزنیهای هاشمی رفسنجانی در عراق؛ مصداق تعمیق روابط تهران - بغداد

رایزنیهای هاشمی رفسنجانی در عراق؛ مصداق تعمیق روابط تهران - بغداد

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به عراق در حالی سومین روز خود را پشت سر می گذارد که بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی انجام موفقیت آمیز آن را مصداق بارز تعمیق مناسبات تهران - بغداد در ابعاد مختلف توصیف می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  در سومین روز از سفر خود به منظور زیارت عتبات عالیات پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) وارد کربلا شد و با حضور در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ضریح مطهر این دو بزرگوار و دیگر شهدای کربلا را زیارت کرد.
 
به هنگام حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حرم شهیدان کربلا، زائران ایرانی و غیرایرانی با دادن شعارهایی ابراز احساسات کردند.

در ادامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تولیت حرمین شریفین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به اینکه کربلا در طول تاریخ مرکز توجه دل های عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و فرهنگ عاشورا بوده است گفت: در هر دوره ای از تاریخ، مردم به ویژه عاشقان و پیروان اهل بیت (ع) همواره امام حسین (ع) را به عنوان الگو مورد توجه قرار داده اند و همواره دلشان در گرو عشق به امام حسین و عاشورا بوده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از توجه ویژه آیت الله سیستانی به عتبات عالیات و اداره امور آن ادامه داد: همه ما وظیفه داریم از فرصت مناسب کنونی برای عمران و توسعه هر چه بیشتر مرقدهای مطهر ائمه معصوم و شناساندن معارف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) استفاده کنیم و اقداماتی سازنده انجام دهیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین از مسئولان عراقی خواست برای تسهیل کار انتقال تجهیزات و امکانات مورد نیاز حرمهای مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) انجام دهند تا محبان اهل بیت بتوانند در عمران و آبادانی هر چه بیشتر این حرم های مطهر مشارکت کنند.

همچنین در این دیدار آیت الله کربلایی تولیت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس در سخنانی گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط مردم ایران و عراق روز به روز گسترش می یابد.

وی افزود: هر دو ملت با اطاعت از مرجعیت دینی در مسیر تعالی، پیشرفت و تقویت روابط برادرانه گام بر می دارند.

تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی از عراق را در تقویت روابط دو کشور بسیار موثر و سازنده خواند.

وی گفت: روابط مستحکم ایران و عراق که مبتنی بر احترام متقابل است به تامین امنیت، آرامش و ثبات در منطقه می انجامد.

آیت الله کربلایی در ادامه استفاده عراق از تجربه های ایران را در امر سازندگی و توسعه و پیشرفت خواستار شد.

همچنین استاندار کربلا با حضور در محل اقامت آیت الله هاشمی رفسنجانی با وی درباره گسترش همکاریهای دو کشور و مسائل زائران ایرانی تبادل نظر کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار بر ضرورت توجه مقامات عراقی و فراهم کردن امکانات برای زائران ایرانی تاکید کرد.

هاشمی رفسنجانی همچنین در دومین روز سفر رسمی خود و هیئت همراه به عراق عصر روز سه شنبه با عادل عبدالمهدی، معاون اول رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار مسائل مورد علاقه دو کشور و گسترش مناسبات بین ایران و عراق را در همه زمینه ها بررسی کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار به نقش ارزنده عراق در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: رهبران عراق باید از شرایط جدیدی که برای دولت و ملت این کشور فراهم شده است به خوبی استفاده کنند و کشوری نمونه بسازند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی عراق را کشوری با میراث ارزنده انبیا و اولیای الهی و مرکز عالمان و مجاهدان بزرگ اسلامی خواند.

عادل عبدالمهدی، معاون رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشانه اهمیت روابط دو کشور و پیوندهای برادرانه دو ملت دانست.

وی در ادامه گفت: روابط خوب و مستحکم و اتحاد دو کشور برای منطقه دستاوردهای مثبت فراوانی دارد.

معاون رئیس جمهور عراق در این دیدار از نقش جمهوری اسلامی ایران در اعتلای تمدن اسلامی و تحولات مثبت منطقه تجلیل کرد و افزود: در راه گسترش روابط تهران - بغداد نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین روز سه شنبه با حضور در حرم مطهر امامین عسکریین(علیهم السلام) در شهر مقدس سامرا و زیارت مرقد مطهر آن دو امام همام و نیز محل غیبت حضرت ولی عصر(عج)، از طرح توسعه حرم مطهر امامین عسکریین دیدن کرد.

مقامات عراقی برای ورود رئیس مجلس خبرگان رهبری و هیئت همراه در ضریح مطهر را گشودند تا آیت الله هاشمی رفسنجانی قبر شریف و نورانی حضرت امام حسن عسکری (ع ) و امام علی النقی (ع ) و نیز مرقد مطهر حضرت نرجس، مادر امام زمان (عج ) و حضرت حکیمه خاتون همسر امام علی النقی (ع ) را زیارت کند. این مراسم که با مداحی و روضه خوانی همراه بود در فضایی از معنویت و روحانیت برگزار شد.

هاشمی رفسنجانی در ادامه دیدارهای خود در کشور عراق با سید عبدالعزیز حکیم، رهبر فراکسیون ائتلاف یکپارچه ملی که دولت را در اختیار دارد دیدار و تبادل نظر کرد.

کد مطلب 843794

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