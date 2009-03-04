رایزنیهای هاشمی رفسنجانی در عراق؛ مصداق تعمیق روابط تهران - بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین روز از سفر خود به منظور زیارت عتبات عالیات پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) وارد کربلا شد و با حضور در حرم مطهر حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، ضریح مطهر این دو بزرگوار و دیگر شهدای کربلا را زیارت کرد.



به هنگام حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حرم شهیدان کربلا، زائران ایرانی و غیرایرانی با دادن شعارهایی ابراز احساسات کردند.

در ادامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تولیت حرمین شریفین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به اینکه کربلا در طول تاریخ مرکز توجه دل های عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و فرهنگ عاشورا بوده است گفت: در هر دوره ای از تاریخ، مردم به ویژه عاشقان و پیروان اهل بیت (ع) همواره امام حسین (ع) را به عنوان الگو مورد توجه قرار داده اند و همواره دلشان در گرو عشق به امام حسین و عاشورا بوده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از توجه ویژه آیت الله سیستانی به عتبات عالیات و اداره امور آن ادامه داد: همه ما وظیفه داریم از فرصت مناسب کنونی برای عمران و توسعه هر چه بیشتر مرقدهای مطهر ائمه معصوم و شناساندن معارف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) استفاده کنیم و اقداماتی سازنده انجام دهیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین از مسئولان عراقی خواست برای تسهیل کار انتقال تجهیزات و امکانات مورد نیاز حرمهای مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) انجام دهند تا محبان اهل بیت بتوانند در عمران و آبادانی هر چه بیشتر این حرم های مطهر مشارکت کنند.

همچنین در این دیدار آیت الله کربلایی تولیت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس در سخنانی گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط مردم ایران و عراق روز به روز گسترش می یابد.

وی افزود: هر دو ملت با اطاعت از مرجعیت دینی در مسیر تعالی، پیشرفت و تقویت روابط برادرانه گام بر می دارند.

تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی از عراق را در تقویت روابط دو کشور بسیار موثر و سازنده خواند.

وی گفت: روابط مستحکم ایران و عراق که مبتنی بر احترام متقابل است به تامین امنیت، آرامش و ثبات در منطقه می انجامد.

آیت الله کربلایی در ادامه استفاده عراق از تجربه های ایران را در امر سازندگی و توسعه و پیشرفت خواستار شد.

همچنین استاندار کربلا با حضور در محل اقامت آیت الله هاشمی رفسنجانی با وی درباره گسترش همکاریهای دو کشور و مسائل زائران ایرانی تبادل نظر کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار بر ضرورت توجه مقامات عراقی و فراهم کردن امکانات برای زائران ایرانی تاکید کرد.

هاشمی رفسنجانی همچنین در دومین روز سفر رسمی خود و هیئت همراه به عراق عصر روز سه شنبه با عادل عبدالمهدی، معاون اول رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار مسائل مورد علاقه دو کشور و گسترش مناسبات بین ایران و عراق را در همه زمینه ها بررسی کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار به نقش ارزنده عراق در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: رهبران عراق باید از شرایط جدیدی که برای دولت و ملت این کشور فراهم شده است به خوبی استفاده کنند و کشوری نمونه بسازند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی عراق را کشوری با میراث ارزنده انبیا و اولیای الهی و مرکز عالمان و مجاهدان بزرگ اسلامی خواند.

عادل عبدالمهدی، معاون رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشانه اهمیت روابط دو کشور و پیوندهای برادرانه دو ملت دانست.

وی در ادامه گفت: روابط خوب و مستحکم و اتحاد دو کشور برای منطقه دستاوردهای مثبت فراوانی دارد.

معاون رئیس جمهور عراق در این دیدار از نقش جمهوری اسلامی ایران در اعتلای تمدن اسلامی و تحولات مثبت منطقه تجلیل کرد و افزود: در راه گسترش روابط تهران - بغداد نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین روز سه شنبه با حضور در حرم مطهر امامین عسکریین(علیهم السلام) در شهر مقدس سامرا و زیارت مرقد مطهر آن دو امام همام و نیز محل غیبت حضرت ولی عصر(عج)، از طرح توسعه حرم مطهر امامین عسکریین دیدن کرد.

مقامات عراقی برای ورود رئیس مجلس خبرگان رهبری و هیئت همراه در ضریح مطهر را گشودند تا آیت الله هاشمی رفسنجانی قبر شریف و نورانی حضرت امام حسن عسکری (ع ) و امام علی النقی (ع ) و نیز مرقد مطهر حضرت نرجس، مادر امام زمان (عج ) و حضرت حکیمه خاتون همسر امام علی النقی (ع ) را زیارت کند. این مراسم که با مداحی و روضه خوانی همراه بود در فضایی از معنویت و روحانیت برگزار شد.

هاشمی رفسنجانی در ادامه دیدارهای خود در کشور عراق با سید عبدالعزیز حکیم، رهبر فراکسیون ائتلاف یکپارچه ملی که دولت را در اختیار دارد دیدار و تبادل نظر کرد.