دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه بیرجند ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا میری ظهر امروز در مراسم تجلیل از فعالان عرصه منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به رشد کیفی و کمی دانشگاه بیرجند در سال‌ های اخیر افزود: یکی از اهداف مهم این دانشگاه بحث دانشگاه سبز است که امیدواریم این فرآیند با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه باید به عنوان یک بحث فرهنگی به منابع طبیعی نگاه شود، اظهار داشت: رشد جمعیت، مصرف انر‍ژی فسیلی، پوشش‌ های گیاهی، استفاده از صنایع تشکیلاتی، افزایش گازهای خطرناک، بارش باران‌های اسیدی و افزایش دما و دگوگونی پوشش‌های گیاهی زمینه تخریب منابع طبیعی را فراهم کرده ‌اند.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگان است افزود: پاسداری و توسعه این نعمت الهی شکر و سپاس از خداوند است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم از افتتاح 30 پروژه همزمان با هفته منابع طبیعی در استان خبر داد و گفت: اعتبارات بخش منابع طبیعی خراسان جنوبی در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم 329 درصد افزایش یافته است.

حبیب ‌الله شریفی با بیان اینکه این اعتبارات از یک میلیارد و 300 میلیون ریال در سال 83 به هفت میلیارد و 800 میلیون ریال در سال 87 رسیده است، افزود: اعتبارات سال جاری اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته 7/26 درصد رشد داشته است.

وی از اختصاص نه میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار به بحث آبخیزداری و بیابان زدایی خراسان جنوبی در دو سفر هیئت دولت به این استان خبر داد و تصریح کرد: پروژه آبخیزداری سیاه ‌کو که پروژه‌ ای مشترک بین خراسان جنوبی و رضوی است با جدیت از سوی مسئولان پیگیری می‌ شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی فضای سبز را یکی از مهم ‌ترین سیستم‌های حیات ‌بخش انسان دانست و گفت: امروز اهمیت فضای سبز و درختکاری در دنیا به علت ارزش‌های اقتصادی تنها نیست بلکه ارزش‌های زیست محیطی آن نیز بسیار اهمیت دارد.

وی وظیفه حفاظت و مراقبت از منابع طبیعی را بر همگان لازم دانست و خاطرنشان کرد: همه مردم باید با کاشت درخت و نگهداری از فضای سبز موجود سرانه این فضا را بالا ببرند.

در این مراسم از هفت نفر نمونه‌های منابع طبیعی در بخش‌های جنگل، مرتع و آبخیزداری و چهار نفر از فعالان عرصه منابع طبیعی و فضای سبز خراسان جنوبی تجلیل شد.