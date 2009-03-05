500 هزار اصله نهال در استان یزد توزیع می شود

محمدرضا عالم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این میزان درخت با هدف گسترش و توسعه فضای سبز استان یزد و تلاش برای احیا و حفظ منابع طبیعی استان صورت می گیرد.

وی افزود: کار توزیع نهال برای ایجاد فضای سبز در استان یزد از ایام دهه فجر آغاز شده تا پایان هفته منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.

عالم گونه های توزیعی درختان را شامل کاج، سرو،‌ اقاقیا، زبان گنجشک، سنجد تلخ،‌ اکالیپتوس و ... اعلام کرد و بیان داشت: این نهالها بیشتر در سطح مدارس، صنایع و کارخانجات، ادارات دولتی و اجرایی، گروههای مردمی، گلزارهای شهدا و تشکلهای غیردولتی توزیع می شود.

وی در خصوص تولیدات نهال استان یزد نیز بیان داشت: در حال حاضر هفت نهالستان بزرگ در استان یزد وجود دارد که علاوه بر گونه های مذکور انواع گیاهان و درختچه های زینتی و بیابانی را پرورش می دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد از مردم خواست: با توجه به اینکه اسفندماه بهترین فصل برای کاشت درختان است، در ایجاد فضای سبز به طور گسترده مشارکت کنند.