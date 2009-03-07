مجموعه آثار ادیب خوانساری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سی دی اول این آلبوم آوازهای ادیب خوانساری در بیات ترک، اصفهان، ماهور (شکسته، دلکش) شور و سه گاه همراه با تار موسی معروفی ، کرد بیات، چهارگاه، مخالف چهارگاه و نوا، همراه با ویولن حسین یاحقی، افشاری و نوا همراه با نی مهدی نوایی و بیات اصفهان همراه با تار عبدالحسین برازنده اجرا شده است.

در سی دی دوم آوازهای استاد در مایه دشتی و دستگاه همایون با پیانوی مرتضی محجوبی، شور با ویولن رضا محجوبی ، سه گاه و شور همراه با ارکستر طاطایی، دشتی و رهاوندی با تار عبدالحسین شهنازی، ابوعطا با سنتور قباد ظفر و شلیل با ارکستر انجمن موسیقی ملی همراهی شده است.

این مجموعه آثارمربوط به سه دوره از فعالیت های هنری استاد ادیب خوانساری است ؛ دوره اول بخشی از آثار ضبط شده بر روی صفحات سنگی 78 دور است که طی سالهای 1306 تا 1317 توسط کمپانی های "بایدافن" و "هیزمستر زویس" ضبط شده و استادانی چون مهدی نوایی ، موسی معروفی ، عبدالحسین شهنازی، قوام، عبدالحسین برازنده ، سلیمان خان نی داوود، رضا و مرتضی محجوبی و حسین یاحقی، ادیب را همراهی کرده اند.

آثار دوره دوم طی سالهای 1320 تا 1329 روی صفحه ضبط شده که برخی از آنها شامل آثاری با ارکستر انجمن ملی است.

آثار دوره سوم که مربوط به سال های 1330 به بعد است عمدتا مربوط به ضبط های خانگی بوده و بر روی ریل ضبط شده است و استادانی چون عبدالحسن صبا ، احمد عبادی ، اصغر بهاری، حسین کسایی، جلیل شهناز، قباد ظفر، مشیر معظم افشار ، ارسلان درگانی، پرویز یاحقی ، مهدی خالدی، علی تجویدی ، لطف الله مجد، رضا برازنده ، فرامرز پایور، ابراهیم سرخوش ، میثاقیان و حسین تهرانی ، ادیب خوانساری را همراهی کرده اند.

پخش و توزیع دو آلبوم منتشر شده را موسسه فرهنگی آوای باربد بر عهده دارد.