رسیدگی به امور جاده محمدشهر کرج وظیفه راه و ترابری استان تهران نیست

احمد صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درکرج ادامه داد: جاده محمدشهر، متصل کننده کرج به چند شهر اقماری اطراف آن است که این امر باعث می شود برای عده ای این تصور به وجود آید که رسیدگی به این امور این جاده از وظایف راه و ترابری استان تهران است، در حالیکه در واقع این گونه نیست.

وی ادامه داد: از نظر ما شهرهای اقماری از مناطق کرج هستند و رسیدگی به راههایی که مناطق کرج را به هم متصل می کند در حیطه اختیارات اداره راه و ترابری نیست.

این مسئول در خصوص پل حصارک کرج نیز افزود: پل حصارک کرج دو طرف شهر را به هم متصل می کند و رسیدگی به امور آن وظیفه راه و ترابری استان تهران نیست.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران خاطرنشان کرد: راه و ترابری، وظیفه رسیدگی به امور آزادراه زیر پل حصارک یعنی کرج - قزوین را برعهده دارد و رسیدگی به امور پل از وظایف شهرداری کرج است.

محمدشهر یکی از شهرهای حاشیه ای کلانشهر کرج است که حدود 200 هزار نفر جمعیت دارد.