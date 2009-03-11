حفاظت از منابع طبیعی در نوروز شدت می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ تقی ایروانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح 11 پاسگاه منابع طبیعی استان مرکزی افزود: بسیاری از زمین خواران و متجاوزین گمان می کنند می توانند در نوروز به واسطه تعطیلات به تصرف منابع طبیعی اقدام کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شماره گویای 120 در سال آینده گفت: از سال آینده مردم می توانند با مشاهده تخریب، تصرف، آتش سوزی و قاچاق با این شماره تماس حاصل کنند.

وی یکی از مشکلات حفاظت ازعرصه های منابع طبیعی را کمبود منابع انسانی دانست و اظهار داشت: دو هزار و 200 نیرو از 136 میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی حفاظت می کنند.

وی از بکارگیری سربازان تحصیل کرده برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: بیش از 13 هزار و 60 نفر نیرو در این بخش نیاز است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و 500 هکتار از زمینهای بیت المال رفع تصرف شده است.

عباس مظفری افزود: با تشکیل پاسگاه های ویژه منابع طبیعی که وظیفه حفاظت از عرصه منابع طبیعی را بر عهده دارند، امید است سال آینده با کاهش تخریب و تصرف در حوزه منابع طبیعی روبرو باشیم.

11 پاسگاه ویژه منابع طبیعی در استان مرکزی به طور رسمی افتتاح شد.