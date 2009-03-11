  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

سرهنگ ایروانی:

حفاظت از منابع طبیعی در نوروز شدت می یابد

حفاظت از منابع طبیعی در نوروز شدت می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور و مبارزه با افراد سودجو، زمین خواران، متصرفین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی در نوروز شدت می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ تقی ایروانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح 11 پاسگاه منابع طبیعی استان مرکزی افزود: بسیاری از زمین خواران و متجاوزین گمان می کنند می توانند در نوروز به واسطه تعطیلات به تصرف منابع طبیعی اقدام کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شماره گویای 120 در سال آینده گفت: از سال آینده مردم می توانند با مشاهده تخریب، تصرف، آتش سوزی و قاچاق با این شماره تماس حاصل کنند.

وی یکی از مشکلات حفاظت ازعرصه های منابع طبیعی را کمبود منابع انسانی دانست و اظهار داشت: دو هزار و 200 نیرو از 136 میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی حفاظت می کنند.

وی از بکارگیری سربازان تحصیل کرده برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: بیش از 13 هزار و 60 نفر نیرو در این بخش نیاز است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و 500 هکتار از زمینهای بیت المال رفع تصرف شده است.

عباس مظفری افزود: با تشکیل پاسگاه های ویژه منابع طبیعی که وظیفه حفاظت از عرصه منابع طبیعی را بر عهده دارند، امید است سال آینده با کاهش تخریب و تصرف در حوزه منابع طبیعی روبرو باشیم.

11 پاسگاه ویژه منابع طبیعی در استان مرکزی به طور رسمی افتتاح شد.

کد مطلب 847407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها