"وسلین ماتیچ" سرمربی تیم ملی بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایران دومین کشورآسیایی است که از "وسلین ماتیچ" دعوت به همکاری کرده است. این مربی صربستانی پیش از این هدایت تیم باشگاهی ساجس لبنان را بر عهده داشت. ضمن اینکه سرمربیگری تیم ملی لهستان (2005 تا 2006)، مربیگری تیم ملی یوگسلاوی و قهرمانی اروپا و جهان (2001 و 2002)، سرمربیگری تیم‌های نوجوانان و جوانان یوگسلاوی (1996 و 1997) و حضور در کادر فنی تیم ملی یوگسلاوی به عنوان تحلیل‌گر و آمارگر (1998) در کارنامه فعالیت‌های این مربی ثبت شده است.

"وسلین ماتیچ" صربستانی درحالی هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را برعهده گرفته است که پیش از این هموطنش رایکوترومن این مسئولیت را بر عهده داشت. "ماتیچ" ششمین مربی صربستانی است که همکاری با بسکتبال ایران را آغاز کرده است. "نناد تراکوویچ"، ولادیمیر بوسنیاک"، "رایکو ترومن" و "سرجان" مربیانی صربستانی بودند که در رده‌های مختلف سنی با فدراسیون بسکتبال ایران همکاری کردند. همچنین "ماتیچ" بیست و یکمین سرمربی است که از سال 1984 تا به امروز هدایت ملی‌پوشان بسکتبال ایران را در رده بزرگسالان بر عهده گرفته است.

سرمربیان پیشین تیم ملی بسکتبال ایران به این شرح هستند:

* کاظم رهبری (1948)

* حسین صعودی پور (1966)

* محمد حسن ذوالفقاری (1981)

* عنایت الله آتشی (1983)

* رضا اسماعیلی (1985)

* مجید توفیق (1989)

* اسداله کبیر (199)

* والری لونیچکین (1991)

* اسدالله کبیر (1993)

* ویتالی آستاخوف (1994)

* منوچهر شهامت نژاد (1995)

* سعید فتحی (1997)

* عنایت الله آتشی (1998)

* گری لوموین (2000)

* سعید ارمغانی (2001)

* نناد ترایکوویچ (2003)

* ولادیمیر بوسنیاک (2004)

* محمد مهدی ایزدپناه (2005)

* فرد اونیگا (2006)

* رایکو ترومن (2007)