طرح نوروزی تیمهای پلیس راه آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در قالب این طرح که از امروز تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت 82 تیم گشتهای انتظامی شامل 46 تیم گشت انتظامی پلیس راه به همراه 36 تیم گشت نامحسوس جهت تامین امنیت و کنترل ترافیک جاده های استان مستقر می شوند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در آیین آغاز این طرح با اشاره کاهش هفت درصدی تلفات جاده ای در سال جاری افزود: در ایام نوروز با تحقق شعار همگام با طبیعت - همراه با پلیس کاهش تصادفات و تلفات جاده ای از اولویت های این نیرو خواهد بود.

سردار حسن کرمی ادامه داد: در تعطیلات نوروزی با یک هزار نیروی آموزش دیده و تقویت نیروهای پلیس در جاده ها و حضور سه برابری نیروهای پلیس نامحسوس در مناطق حادثه خیز جاده های ارتباطی استان به شدت کنترل می شود.

وی همچنین برخورد جدی با رانندگان معتاد، آرام سازی محورهای پرتردد استان، برخورد با رانندگان متخلف از جمله سرعت سبقت غیرمجاز، رفتار مناسب توام با احترام از سوی ماموران انتظامی با رانندگان را از دیگر اولویتهای این نهاد در طول تعطیلات نوروزی عنوان کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با تقویت پلیس راه و راهور و آماده سازی تمام نیروها و گشتهای انتظامی پیش بینی می شود میزان تصادفات و تلفات جاده ای استان در طول ایام نوروزی تا 10 درصد کاهش دهیم.

رئیس پلیس راه انتظامی آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به کاهش دو درصدی تلفات جاده ای در نوروز سال 87 گفت: در ایام نوروز سال 87 در اثر 27 تصادف جرحی 41 نفر مجروح و چهار نفر جان خود را از دست داده اند که پیش بینی می شود امسال با تقویت گشتهای انتظامی و اجرای طرح های ویژه شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.

سرهنگ جعفر اشرف رضایی کنترل ترافیک و کاهش تلفات جاده ای را نیازمند مشارکت همگانی به خصوص رانندگان دانست و اظهار داشت: در ایام نوروز امسال در صورت هرگونه تخلف به خصوص حوادث حادثه ساز با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی همچنین با اشاره به این که بخشی از تصادفات کشور به دلیل مصرف مواد مخدر رخ می دهد، متذکر شد: پلیس در نوروز امسال اجازه نمی دهد رانندگان معتاد، جان مسافران نوروزی را به خطر بیندازند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال از رانندگان تست اعتیاد به عمل می آید و درصورت مثبت بودن نتیجه تست، خودرو راننده متخلف توقیف و راننده معتاد نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می شود.