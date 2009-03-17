"نقد سینما" با پرونده نقد سینمایی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "نقد سینما" با یادداشت سردبیر آغاز میشود و در ادامه میپردازد به همراهان این ماهنامه، هدایای سال نو مجله به خوانندگان و اخبار کوتاه حوزه هنری.
بخش سینمای ایران شامل مطالبی است چون گفتگو با رضا میرکریمی، نقد و منتقد از نگاه اهالی قلم و سینما، نگاهی به آثار و اندیشههای مسعود کیمیایی، نقد بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، سینمای ملی و جشن ملی سینما، موسیقیسازان سینمای ایران و مطلبی با عنوان "برشت و کیارستمی".
پرونده موضوعی این شماره اختصاص یافته به نقد و منتقد سینمایی با مطالبی چون پیدایش نویسندگان و منتقدان سینمایی، نگاهی به انواع شیوههای نقادی معطوف به مؤلف، مقوله نقد در ادبیات و سینمای ایران، نقد فیلم در ایران از دهه 30 تا 70، آرامش در حضور منتقدان، چگونه فیلمی را نقد کنیم، لذت مکاشفه هزار توی سینما، نکاتی پیرامون نقدنویسی و چارچوبهای اصلی آن و ...
بخش سینمای جهان نیز میپردازد به گفتگو با راجر ابرت و جیمز براردینلی منتقد سینما، بهترین فیلمهای سال 2008 از نگاه راجر ابرت، فیزیک در سینما، سلسله میزگردهای تخصصی سینما، گفتگو با سیامک شایقی، کارگاه مستند، کارگاه فیلمنامه، آشنایی با کتابهای روز سینمایی، بررسی فیلمنامههای بهرام بیضایی و ...
سی و دومین شماره ماهنامه سینمایی "نقد سینما" ویژه اسفند 87 به صاحب امتیازی حوزه، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری عزیزالله حاجیمشهدی در 96 صفحه با قیمت 1000 تومان منتشر شد.
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