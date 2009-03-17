به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "سینمای پویا" با گفتگویی مفصل از بهرام بیضایی درباره آخرین فیلمش "وقتی همه خوابیم" آغاز میشود و در بخشی از آن میپردازد به مسائل مطرح شده در جشنواره فیلم فجر، فاصله طولانی بین فیلمسازیاش و درباره سینماگرانی که دغدغه فرهنگی دارند.
در دیگر بخشهای این شماره مروری بر یک سال سینمای ایران، چهرههای سال، فیلم های پرفروش شبکه نمایش خانگی، همه چیز درباره مجموعههای نوروزی سیما، گفتگو با عوامل مجموعه "مرد دوهزار چهره"، گفتگو با سام مندس، کیت وینسلت، لئوناردو دیکاپریو، دنی بویل، تام تیکور، دلایل موفقیت "میلیونر زاغهنشین" در اسکار، دزدان دیجیتالی، سینمای واقعگرای چین، گزارش جشنواره برلین و...
پانزدهمین شماره ماهنامه "سینمای پویا" ویژه فروردینماه 88 با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا باباگلی و سردبیری شاهین امین در 132 صفحه به قیمت 1800 تومان منتشر شده است.
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