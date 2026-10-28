به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، شامگاه چهارشنبه با علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان دیدار و درباره راهکارهای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان گفت‌وگو کرد.

این نشست که با حضور سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا گلستان، برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های هنری و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان تأکید شد.

این دیدار در چارچوب برنامه‌های سفر معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به گلستان انجام شد؛ سفری که حضور در دومین کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان و اجلاسیه شهدای هنرمند گلستان از مهم‌ترین برنامه‌های آن است.