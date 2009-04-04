به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمد عمر ریاض عباسی نویسنده کتاب، به توضیح علل نگارش این کتاب پرداخت و گفت: یکی از راههای مقابله با اهانت به رسول اکرم(ص)، بیان انحراف قلم به مزدانی است که از نظر عقیدتی، زمینه ی اهانت را فراهم می‌آورند.

مرتضی پویا یکی از روزنامه نگاران پیش کسوت پاکستان، به عنوان دومین سخنران، جایگاه فرقه ضاله قادیانیه را که همزمان با ابداع بهائیت در ایران و وهابیت در شبه جزیره عربستان، توسط انگلیسیها در شبه قارة هند بنیان‌گذاری شده است، به بحث گذاشت.

دکتر غضنفر مهدی، رئیس شورای امام حسین(ع) نیز به ایراد سخن پرداخت و از شخصیت توانای ریاض عباسی برای نگاشتن چنین کتابی یاد کرد.

در پایان این مراسم، صاحب فصول رایزن فرهنگی ایران در اسلام آباد رویکرد جوانان پاکستانی به شناخت دوستان و دشمنان واقعی خویش را نشانه بیداری و هشیاری جامعه نسبت به خطرات پیرامون خود دانست.

در مراسم رونمایی کتاب"ختم نبوت"جمع زیادی از اقشار مختلف و نسل جوان که حضور یافته بودند، از نمایشگاه عکس میلاد النبی(ص) بازدید به عمل آوردند.



