به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به روایت جنگ در مجموعه "شب هزار و یکم"، نشست مشترک مدیران رسانه ملی و مسئولان ستاد بزرگداشت شهید مطهری، قدردانی از رسانه ملی، چند برنامه جدید در شبکه چهار سیما، اکران انیمیشنهای انجمن گویندگان جوان و اخبار کوتاه. نقد و بررسی نمایش "کشتی شیطان" و رابطه مقولههای فرهنگی با تئاتر در صفحه تئاتر، گفتگو با ریچارد جنکینز بازیگر "میهمان"، یادداشتی بر این فیلم و دو نگاه به "سوپراستار" در صفحه سینما و تجلیل از خالقان کتاب "دا"، همایش روز ملی عطار، اهدای کارت اعتباری برای تماشای نمایش و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.
"همشهری" در صفحه سینما میپردازد به تحلیل منتقدان از فیلم "چه" استیون سودربرگ و فروش فراتر از انتظار "هانا مونتانا: فیلم سینمایی". رقابت 72 مستند در دومین جایزه بزرگ شهید آوینی، جشنواره "تحفه تهرون" به یاد منوچهر احترامی، یادداشت و اخباری کوتاه از رضا عابدینی، حمید جبلی، شیلا خداداد، اشکان خطیبی، عزیزالله حمیدنژاد و رامبد جوان در صفحه ادب و هنر کار را تمام میکند.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با علی جهاندار خواننده آلبوم "صورتگر نقاش" و یادداشتی درباره عقاید از دست رفته هاینریش بل. حرفهای وزیر ارشاد در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی، ادامه تصویربرداری مجموعه "بازپرس" مهدی فخیمزاده، شش میلیارد تومانی شدن فروش سینمای ایران در فروردین، برپایی 150 نشست در نمایشگاه کتاب امسال، استقبال هنرمندان از پیشنهاد تأسیس جایزه "دا" و اخبار کوتاه از سینمای ایران و جهان در صفحه پایانی منعکس شده است.
"تهران امروز" در صفحه فرهنگ امروز میپردازد به گفتگو با محمدرضا عباسیان مدیر کل رسانه بینالملل سیما (CMI) و یادداشتی درباره تلویزیون. سیری در مخاطبشناسی ادبیات و مراسم قدردانی از مؤلفان و پدیدآورندگان کتاب "دا" در صفحه کتاب و ادبیات و پیشنهاد آلبوم موسیقی "عاشقا سلام، عاشقا درود"، نمایش "دژاوو"، فیلم "تجارت جهانی" و چند یادداشت در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"وطن امروز" در صفحه سینما میپردازد به مروری بر کارنامه تهمینه میلانی کارگردان "سوپراستار"، یادداشتی بر این فیلم، بخش پایانی گفتگو با عبدالرضا کاهانی کارگردان "بیست" و اخبار کوتاه. نشست تقدیر از خادمان کتاب "دا"، گپی با اسدالله امرایی مترجم ادبیات، ملاقات روزانه پنج نویسنده برتر با مردم در نمایشگاه کتاب تهران، "سوپراستار" در کانون فیلم معناگرا، "بازپرس" فخیمزاده مقابل دوربین، "بیست" در فرهنگسرای هنر، گرامیداشت مرحوم منوچهر احترامی در جشنواره "تحفه تهرون" و یادداشتی از چیستا یثربی در صفحه پایانی آمده است.
"خبر" در صفحه فرهنگ میپردازد به هشت اصل بنیادین محافظهکاری، یادداشتی در خصوص چرایی استقبال از "اخراجیها"، نگاهی به نقاشیهای آلا دهقان در نگارخانه آران، همایش اقبال لاهوری در استانبول، گردهمایی سازمان کنفرانس اسلامی و گپی درباره عملکرد سیاسی صدا و سیما. تبعات حذف اعتبار دو درصدی هنرهای تجسمی در بودجه سال 88، انتشار آلبوم "رسوای زمانه" علیرضا قربانی، برنامههای کمیته جنبی نمایشگاه کتاب تهران، حرفهای نویسنده و کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر"، گزارش فروش آخر هفته گیشه سینمای جهان و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ میپردازد به رویای حذف سانسور کتاب، اجرای قطعات چایکوفسکی و رنجبران در تگزاس، برپایی دوسالانه بینالمللی پوستر در شهریور و اخبار کوتاه. فیلم دیدن بهاره رهنما با لیلا حاتمی، یادداشتی درباره فیلمهای در حال اکران سینماها و اخبار کوتاه از سینمای جهان در صفحه سینما، گفتگو با امیر دژاکام کارگردان نمایش "رویاهای خلیج فارس"، مطلبی به مناسبت انتشار آلبوم "شهر خاموش" و پرفروشهای پاپ در سالی که گذشت در صفحه هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به حضور کامکارها در جشنواره پیتر گابریل، حرفهای رئیس کانون کارگردانان خانه سینما، جایگزین شدن دوسالانه پوستر تهران به جای دوسالانه گرافیک، معرفی 15 فیلم تأثیرگذار سینمای جهان، ارائه کارت اعتباری برای تماشای نمایش به هنرمندان پیشکسوت، معرفی 10 فیلمی که تصوری غلط از آینده دارند، اجرای قطعات کلاسیک مدرن و محلی توسط گروه برنا، تأملی بر اظهارات شجریان پیرامون سازسازی و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با مظفر شفیعی خواننده و اخبار کوتاه. موضعگیری هنرمندان در عرصه سیاست، انتشار داستانهایی از کورت ونهگوت، معرفی 15 فیلم تأثیرگذار سینمای جهان، واکنش به جلسههای شورای عالی تهیهکنندگان بدون حضور اعضای اتحادیه، جایگزین شدن دوسالانه پوستر به جای دوسالانه گرافیک و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"بانیفیلم" در صفحه نخست میپردازد به مخالفت سینماداران با آئیننامه اکران 88 و رقابت 72 مستند در دوسالانه جایزه بزرگ شهید آوینی. اعلام اسامی فیلمهای مستند، کوتاه و انیمیشن بسته فرهنگی "سی سال سی نما"، بخش نخست نشست دستاندرکاران فیلم "اخراجیها 2"، معرفی 15 فیلم تأثیرگذار سینمای جهان، نمایش نسخه سهبعدی "تایتانیک" و "ماتریکس"، بخش پایانی 50 بازیگر برتر جهان به انتخاب منتقدان سینمایی پرهمیر، نگاهی به فیلم "یگان ویژه" و انیمیشن "هیولاها در برابر بیگانهها"، نقدی بر نمایش "کوچه عاشقی" و اخباری از تازههای سینما، تلویزیون، تئاتر و ادبیات ایران و جهان کار را تمام میکند.
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