تاریخ مصرف سیاسی برخی کاندیداها گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دادخواه پنجشنبه شب در مراسم آغاز به کار کمیته دانشجوی ستاد محسن رضایی در استان آذربایجان غربی در اظهار نظری جالب گفت: اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود به طور قطع محسن رضایی پیروز است.

وی اضافه کرد: ما برای برد در انتخابات آماده ایم اما واقع گرا هستیم.

دادخواه با بیان اینکه شاید پیروزی احمدی نژاد در دور اول انتخابات قریب به یقین است، اظهار داشت: عدم استقبال رسانه ها از انتشار برنامه های رضایی باعث شناخت کمتر مردم از وی شده است، در صورتی که اگر این اتفاق بیافتد به طور قطع مردم به رضایی رای خواهند داد.

وی افزود: مجموعه سیستم دولت در اختیار احمدی نژاد است و طی چهار سال گذشته با سفرهای استانی با هزینه دولتی خود را شناسانده است، کروبی نیز از یکسال گذشته با مطرح کردن خود به عنوان کاندیداتوری توسط حزب و روزنامه هایی که جناح اصلاح طلبان در اختیار دارند خود را معرفی کرده است، مجموعه آماده شده ستادهای نسیم و ۸۸ خاتمی نیز در اختیار موسوی قرار داده شد و به راحتی این فرد به مردم شناسانده می شود اما هیچ رسانه یا مجوعه ای در اختیار رضایی نبود تا عملکرد وی را به مردم معرفی کند.

قائم مقام کمیته دانشجویی ستاد انتخاباتی محسن رضایی با بیان اینکه رضایی به دلیل عدم تحقق پیشنهادش مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی در دقیقه نود پای به عرصه انتخابات گذاشته است، بیان داشت: کاندیداهای فعلی به جز رضایی، هیچ کدام در رده رجال سیاسی درجه یک نیستند و به نوعی تاکنون خانه نشین بوده اند و یا در چهار چوب یک حزب و تشکل فعالیت سیاسی می کرده اند.

دادخواه ادعا کرد: این کاندیداها بار دیگر باید بروند و خانه نشین شوند چون تاریخ مصرف سیاسی آنها گذشته است.

وی از دانشجویان خواست ضمن انتخاب با دلیل مستدل، نقدی منصفانه داشته باشند و از تخریب دوری کنند.

دادخواه با اشاره به برنامه های رضایی نیز گفت: برنامه این کاندیدا در راستای اصولگرایی و ارزشهای انقلاب است.